15:54 09.11.2022 (обновлено: 16:06 09.11.2022)
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле
Президент Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле
© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.
"Я решил после консультации с нашими партнерами формализовать сегодня завершение антитеррористической операции "Бархан". Наша поддержка африканским странам при этом продолжится, но согласно новыми принципам, которые мы с ними определим", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
В июле этого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Как сообщал Макрон, вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев.