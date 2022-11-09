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Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле - РИА Новости, 09.11.2022
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Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле - РИА Новости, 09.11.2022
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:54
2022-11-09T16:06
эммануэль макрон
франция
мали
тулон
в мире
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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе."Я решил после консультации с нашими партнерами формализовать сегодня завершение антитеррористической операции "Бархан". Наша поддержка африканским странам при этом продолжится, но согласно новыми принципам, которые мы с ними определим", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне.В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.В июле этого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Как сообщал Макрон, вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев.
https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830188509.html
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эммануэль макрон, франция, мали, тулон, в мире
Эммануэль Макрон, Франция, Мали, Тулон, В мире
15:54 09.11.2022 (обновлено: 16:06 09.11.2022)
 
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле

Президент Макрон объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле

© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат
Французский солдат - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.
"Я решил после консультации с нашими партнерами формализовать сегодня завершение антитеррористической операции "Бархан". Наша поддержка африканским странам при этом продолжится, но согласно новыми принципам, которые мы с ними определим", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
В июле этого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали. Как сообщал Макрон, вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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