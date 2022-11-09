https://ria.ru/20221109/ogranicheniya-1830273088.html

В Венгрии ограничат цены на яйца и картофель

В Венгрии ограничат цены на яйца и картофель - РИА Новости, 09.11.2022

В Венгрии ограничат цены на яйца и картофель

Власти Венгрии вводят ограничения на цены на яйца и картофель на фоне роста инфляции в стране, заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:16

2022-11-09T16:16

2022-11-09T16:27

в мире

венгрия

экономика

виктор орбан

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Венгрии вводят ограничения на цены на яйца и картофель на фоне роста инфляции в стране, заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач."По решению правительства вводятся новые ограничения на цены на яйца и картофель. Хотя санкции остаются самой большой угрозой для экономики Венгрии, правительство стремится снизить инфляцию вдвое к концу 2023 года", - написал политик на своей странице в Twitter.Как сообщают местные СМИ, после введения ограничения розничная цена на эти два продукта не должна превышать показатели по состоянию на 30 сентября 2022 года. Это означает, что цена на яйца снизится на 25%, а на картофель - на 10%. Эта мера, как отмечается, может привести к снижению инфляции на 0,1-0,2%.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политику. По его словам, венгерским министерству финансов и центральному банку поручено до конца 2023 года уменьшить инфляцию как минимум вдвое.Премьер-министр Венгрии в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что они будут касаться в том числе газа, нефти, атомной энергетики и туризма. Текст вопросов будет обнародован в пятницу, тогда же начнется рассылка анкет по почте.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221109/evropa-1830260736.html

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венгрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, экономика, виктор орбан