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"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/ogayo-1829969945.html
"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море
"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море - РИА Новости, 09.11.2022
"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море
США продолжают повышать градус противостояния с Россией. В акваторию Средиземного моря вошла стратегическая подводная лодка USS Rhode Island класса Ohio —... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:00
2022-11-09T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
джейк салливан
ульф кристерссон
саули ниинисте
сша
россия
средиземное море
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают повышать градус противостояния с Россией. В акваторию Средиземного моря вошла стратегическая подводная лодка USS Rhode Island класса Ohio — основной компонент ядерной триады. Западные СМИ увидели в этом послание Москве, прозвучавшее на фоне и так все более воинственной риторики стран НАТО. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.Девять тысяч ХиросимАмериканские стратегические атомоходы регулярно отправляются на боевые службы в Мировой океан, но Пентагон обычно не сообщает об этом СМИ. Кадры же демонстративного прохода подводной лодки через Гибралтар обошли все крупнейшие телеканалы мира. Итальянская газета La Repubblica объясняет прибытие USS Rhode Island в Средиземное море "попыткой заставить Кремль отказаться от идеи использовать ядерное оружие на Украине".Аргумент весомый. Атомные подводные лодки класса Ohio считаются крупнейшими в мире носителями ядерного оружия. В ВМС США сейчас 18 таких вымпелов. Четырнадцать вооружены баллистическими ракетами Trident II дальностью 11 300 километров. У каждой разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения (до 12) и термоядерными зарядами мощностью 475 или 100 килотонн. Таким образом, один атомоход способен устроить противнику более девяти тысяч Хиросим.Одновременно Пентагон перебросил в район Средиземного моря противолодочный P-8A Poseidon и самолет боевого управления ядерными силами E-6B Mercury, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с АПЛ. Также это воздушный командный пункт объединенного стратегического командования Вооруженных сил США (USSTRATCOM). Эти две машины, предположительно, действуют в связке с USS Rhode Island."Мощнейшая дезинформация"Сомнительно, что США планируют начать ядерную войну — Пентагон это неоднократно опровергал. Хотя дальности полета ракет Rhode Island хватает, чтобы отстреляться по Москве от американских берегов. Вместе с тем американцы постоянно приписывают России намерение применить на Украине ядерное оружие. В Кремле считают подобные обвинения безответственными.Это не первый шаг Вашингтона на пути к ядерной эскалации. В октябре СМИ писали о планах Пентагона ускорить перевооружение своих ядерных арсеналов в Европе. Уже в декабре на авиабазы НАТО поступят модернизированные авиабомбы B62-12, хотя их ждали следующей весной.Кроме того, степень боеготовности сил США в Европе подняли до уровня DEFCON 2. Прежде такое было только в момент Карибского кризиса и накануне операции "Буря в пустыне". Этот режим допускает ядерный удар по противнику."С одной стороны, некоторые руководители США стараются проявлять сдержанность в ядерной политике, не выводить этот фактор на сцену, — отмечает политолог Владимир Орлов. — Но есть и другие настроения — и там, и у некоторых натовских союзников, с задором, а иногда и наглостью спекулирующих этой темой".Эксперт считает, что Запад продолжит обвинять Кремль в рамках информационного противостояния. К тому же, добавляет он, ядерная угроза очень волнует избирателей."Чрезвычайно удобно совместить слово "Россия" с эпитетом "ядерная" и еще сильнее выставить Москву в неприглядном свете", — поясняет аналитик. Ракетная дилеммаВ ядерную риторику втягивают и страны, еще не принятые в НАТО. В конце октября американское издание Newsweek сообщило, что власти Финляндии рассматривают возможность размещения на своей территории "оружия Судного дня".Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Скандинавские страны "совершенно одинаково" относятся к этому вопросу. Тем не менее на этой неделе финский президент Саули Ниинисте заявил, что не намерен принимать ядерное оружие. И уточнил, что ему такого и не предлагали. Генсек НАТО Йенс Столтенберг это подтвердил.Так что, судя по всему, заходить слишком далеко в Вашингтоне не хотят. По информации The Wall Street Journal, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Американские журналисты утверждают, что цель контактов — предотвратить ядерную эскалацию на Украине. Сам Салливан ничего не комментировал, но дал понять, что диалог продолжится. Как и игра на нервах — посредством усиления ядерной риторики.
https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, джейк салливан, ульф кристерссон, саули ниинисте, сша, россия, средиземное море, министерство обороны сша, нато, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Джейк Салливан, Ульф Кристерссон, Саули Ниинисте, США, Россия, Средиземное море, Министерство обороны США, НАТО, Военно-морские силы США, Boeing P-8A Poseidon
08:00 09.11.2022 (обновлено: 09:20 09.11.2022)
 

"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море

© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer BowmanИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса "Огайо" Rhode Island ВМС США
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Огайо Rhode Island ВМС США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer Bowman
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса "Огайо" Rhode Island ВМС США. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают повышать градус противостояния с Россией. В акваторию Средиземного моря вошла стратегическая подводная лодка USS Rhode Island класса Ohio — основной компонент ядерной триады. Западные СМИ увидели в этом послание Москве, прозвучавшее на фоне и так все более воинственной риторики стран НАТО. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.

Девять тысяч Хиросим

Американские стратегические атомоходы регулярно отправляются на боевые службы в Мировой океан, но Пентагон обычно не сообщает об этом СМИ. Кадры же демонстративного прохода подводной лодки через Гибралтар обошли все крупнейшие телеканалы мира.
Итальянская газета La Repubblica объясняет прибытие USS Rhode Island в Средиземное море "попыткой заставить Кремль отказаться от идеи использовать ядерное оружие на Украине".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 03:14
США создадут в ФРГ штаб для поставок оружия Украине, заявили в Пентагоне
Аргумент весомый. Атомные подводные лодки класса Ohio считаются крупнейшими в мире носителями ядерного оружия. В ВМС США сейчас 18 таких вымпелов. Четырнадцать вооружены баллистическими ракетами Trident II дальностью 11 300 километров.
У каждой разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения (до 12) и термоядерными зарядами мощностью 475 или 100 килотонн. Таким образом, один атомоход способен устроить противнику более девяти тысяч Хиросим.
© Фото : U.S. Air Force / Greg L. DavisСамолет Boeing E-6B Mercury ВВС США
Самоелт Boeing E-6B Mercury ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Greg L. Davis
Самолет Boeing E-6B Mercury ВВС США
Одновременно Пентагон перебросил в район Средиземного моря противолодочный P-8A Poseidon и самолет боевого управления ядерными силами E-6B Mercury, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с АПЛ. Также это воздушный командный пункт объединенного стратегического командования Вооруженных сил США (USSTRATCOM). Эти две машины, предположительно, действуют в связке с USS Rhode Island.

"Мощнейшая дезинформация"

Сомнительно, что США планируют начать ядерную войну — Пентагон это неоднократно опровергал. Хотя дальности полета ракет Rhode Island хватает, чтобы отстреляться по Москве от американских берегов.
Вместе с тем американцы постоянно приписывают России намерение применить на Украине ядерное оружие. В Кремле считают подобные обвинения безответственными.
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 22:45
Замглавы Пентагона заявил о малой вероятности вторжения КНР на Тайвань
Это не первый шаг Вашингтона на пути к ядерной эскалации. В октябре СМИ писали о планах Пентагона ускорить перевооружение своих ядерных арсеналов в Европе. Уже в декабре на авиабазы НАТО поступят модернизированные авиабомбы B62-12, хотя их ждали следующей весной.
Кроме того, степень боеготовности сил США в Европе подняли до уровня DEFCON 2. Прежде такое было только в момент Карибского кризиса и накануне операции "Буря в пустыне". Этот режим допускает ядерный удар по противнику.
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии в октябре 2022-го
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022-го
"С одной стороны, некоторые руководители США стараются проявлять сдержанность в ядерной политике, не выводить этот фактор на сцену, — отмечает политолог Владимир Орлов. — Но есть и другие настроения — и там, и у некоторых натовских союзников, с задором, а иногда и наглостью спекулирующих этой темой".
Эксперт считает, что Запад продолжит обвинять Кремль в рамках информационного противостояния. К тому же, добавляет он, ядерная угроза очень волнует избирателей.
Мужчина в маске с флагом США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 13:31В мире
Американский политолог: есть ли государство более аморальное, чем США?
"Чрезвычайно удобно совместить слово "Россия" с эпитетом "ядерная" и еще сильнее выставить Москву в неприглядном свете", — поясняет аналитик.

Ракетная дилемма

В ядерную риторику втягивают и страны, еще не принятые в НАТО. В конце октября американское издание Newsweek сообщило, что власти Финляндии рассматривают возможность размещения на своей территории "оружия Судного дня".
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Скандинавские страны "совершенно одинаково" относятся к этому вопросу. Тем не менее на этой неделе финский президент Саули Ниинисте заявил, что не намерен принимать ядерное оружие. И уточнил, что ему такого и не предлагали. Генсек НАТО Йенс Столтенберг это подтвердил.
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО Iron Wolf — 22 в Латвии. 25 октября 2022 года
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf - 22 в Латвии. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf — 22 в Латвии. 25 октября 2022 года
Так что, судя по всему, заходить слишком далеко в Вашингтоне не хотят. По информации The Wall Street Journal, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.
Флаги Украины и России на столе переговоров - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 14:15Специальная военная операция на Украине
СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров Москвы и Киева
Американские журналисты утверждают, что цель контактов — предотвратить ядерную эскалацию на Украине. Сам Салливан ничего не комментировал, но дал понять, что диалог продолжится. Как и игра на нервах — посредством усиления ядерной риторики.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДжейк СалливанУльф КристерссонСаули НиинистеСШАРоссияСредиземное мореМинистерство обороны СШАНАТОВоенно-морские силы СШАBoeing P-8A Poseidon
 
 
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