https://ria.ru/20221109/ogayo-1829969945.html

"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море

"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море - РИА Новости, 09.11.2022

"Четкий сигнал Москве". Что Пентагон размещает в Средиземном море

США продолжают повышать градус противостояния с Россией. В акваторию Средиземного моря вошла стратегическая подводная лодка USS Rhode Island класса Ohio —... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:00

2022-11-09T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

джейк салливан

ульф кристерссон

саули ниинисте

сша

россия

средиземное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830132791_0:249:2601:1712_1920x0_80_0_0_f31908ad3098db694f9b4105ee71df64.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают повышать градус противостояния с Россией. В акваторию Средиземного моря вошла стратегическая подводная лодка USS Rhode Island класса Ohio — основной компонент ядерной триады. Западные СМИ увидели в этом послание Москве, прозвучавшее на фоне и так все более воинственной риторики стран НАТО. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.Девять тысяч ХиросимАмериканские стратегические атомоходы регулярно отправляются на боевые службы в Мировой океан, но Пентагон обычно не сообщает об этом СМИ. Кадры же демонстративного прохода подводной лодки через Гибралтар обошли все крупнейшие телеканалы мира. Итальянская газета La Repubblica объясняет прибытие USS Rhode Island в Средиземное море "попыткой заставить Кремль отказаться от идеи использовать ядерное оружие на Украине".Аргумент весомый. Атомные подводные лодки класса Ohio считаются крупнейшими в мире носителями ядерного оружия. В ВМС США сейчас 18 таких вымпелов. Четырнадцать вооружены баллистическими ракетами Trident II дальностью 11 300 километров. У каждой разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения (до 12) и термоядерными зарядами мощностью 475 или 100 килотонн. Таким образом, один атомоход способен устроить противнику более девяти тысяч Хиросим.Одновременно Пентагон перебросил в район Средиземного моря противолодочный P-8A Poseidon и самолет боевого управления ядерными силами E-6B Mercury, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с АПЛ. Также это воздушный командный пункт объединенного стратегического командования Вооруженных сил США (USSTRATCOM). Эти две машины, предположительно, действуют в связке с USS Rhode Island."Мощнейшая дезинформация"Сомнительно, что США планируют начать ядерную войну — Пентагон это неоднократно опровергал. Хотя дальности полета ракет Rhode Island хватает, чтобы отстреляться по Москве от американских берегов. Вместе с тем американцы постоянно приписывают России намерение применить на Украине ядерное оружие. В Кремле считают подобные обвинения безответственными.Это не первый шаг Вашингтона на пути к ядерной эскалации. В октябре СМИ писали о планах Пентагона ускорить перевооружение своих ядерных арсеналов в Европе. Уже в декабре на авиабазы НАТО поступят модернизированные авиабомбы B62-12, хотя их ждали следующей весной.Кроме того, степень боеготовности сил США в Европе подняли до уровня DEFCON 2. Прежде такое было только в момент Карибского кризиса и накануне операции "Буря в пустыне". Этот режим допускает ядерный удар по противнику."С одной стороны, некоторые руководители США стараются проявлять сдержанность в ядерной политике, не выводить этот фактор на сцену, — отмечает политолог Владимир Орлов. — Но есть и другие настроения — и там, и у некоторых натовских союзников, с задором, а иногда и наглостью спекулирующих этой темой".Эксперт считает, что Запад продолжит обвинять Кремль в рамках информационного противостояния. К тому же, добавляет он, ядерная угроза очень волнует избирателей."Чрезвычайно удобно совместить слово "Россия" с эпитетом "ядерная" и еще сильнее выставить Москву в неприглядном свете", — поясняет аналитик. Ракетная дилеммаВ ядерную риторику втягивают и страны, еще не принятые в НАТО. В конце октября американское издание Newsweek сообщило, что власти Финляндии рассматривают возможность размещения на своей территории "оружия Судного дня".Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Скандинавские страны "совершенно одинаково" относятся к этому вопросу. Тем не менее на этой неделе финский президент Саули Ниинисте заявил, что не намерен принимать ядерное оружие. И уточнил, что ему такого и не предлагали. Генсек НАТО Йенс Столтенберг это подтвердил.Так что, судя по всему, заходить слишком далеко в Вашингтоне не хотят. По информации The Wall Street Journal, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Американские журналисты утверждают, что цель контактов — предотвратить ядерную эскалацию на Украине. Сам Салливан ничего не комментировал, но дал понять, что диалог продолжится. Как и игра на нервах — посредством усиления ядерной риторики.

https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html

https://ria.ru/20221104/plan-1829292435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/ssha-1829938534.html

https://ria.ru/20221107/peregovory-1829663228.html

сша

россия

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, джейк салливан, ульф кристерссон, саули ниинисте, сша, россия, средиземное море, министерство обороны сша, нато, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon