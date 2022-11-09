https://ria.ru/20221109/odkb-1830339910.html

Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ОДКБ

Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2022

Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ОДКБ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудил подготовку к очередной сессии Совета коллективной... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:14

2022-11-09T19:14

2022-11-09T19:19

ереван

одкб

владимир путин

россия

армения

никол пашинян

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудил подготовку к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет 23 ноября в Ереване, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября с.г.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221109/odkb-1830193091.html

ереван

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ереван, одкб, владимир путин, россия, армения, никол пашинян