https://ria.ru/20221109/odkb-1830339910.html
Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ОДКБ
Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2022
Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ОДКБ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудил подготовку к очередной сессии Совета коллективной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:14
2022-11-09T19:14
2022-11-09T19:19
ереван
одкб
владимир путин
россия
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и обсудил подготовку к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет 23 ноября в Ереване, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября с.г.", - говорится в сообщении.
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ереван, одкб, владимир путин, россия, армения, никол пашинян
Ереван, ОДКБ, Владимир Путин, Россия, Армения, Никол Пашинян
19:14 09.11.2022 (обновлено: 19:19 09.11.2022)
Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ОДКБ
Путин и Пашинян по телефону обсудили подготовку к саммиту ОДКБ, который пройдет 23 ноября