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Тюменская область отправит теплую одежду и спальники для мобилизованных
Тюменская область отправит теплую одежду и спальники для мобилизованных - РИА Новости, 09.11.2022
Тюменская область отправит теплую одежду и спальники для мобилизованных
Большую партию дополнительного оборудования и амуниции для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тюменской области сформировали согласно запросам... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:41
2022-11-09T14:41
2022-11-09T14:41
тюменская область
безопасность
александр моор
тюменская область
частичная мобилизация в россии
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Большую партию дополнительного оборудования и амуниции для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тюменской области сформировали согласно запросам командиров подразделений, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Моор.Комментируя объем очередной партии, Александр Моор отметил, что "погрузка заняла два дня"."Это дополнительное оборудование и амуниция. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники. Все снаряжение приобрели за счет средств областного бюджета. Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому закупаем оборудование и амуницию по конкретным запросам", – сообщил в посте Александр Моор.Предыдущая партия груза для воинских подразделений была сформирована 1 ноября. Тогда сообщалось об отправке зимних спальных мешков, теплых костюмов, термосов, а также генераторов, печей для блиндажей и полевой бани.
https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827169783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр моор, тюменская область, частичная мобилизация в россии
Тюменская область, Безопасность, Александр Моор, Тюменская область, Частичная мобилизация в России
ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости.
Большую партию дополнительного оборудования и амуниции для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тюменской области сформировали согласно запросам командиров подразделений, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Моор
.
Комментируя объем очередной партии, Александр Моор
отметил, что "погрузка заняла два дня".
"Это дополнительное оборудование и амуниция. Отправим в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники. Все снаряжение приобрели за счет средств областного бюджета. Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому закупаем оборудование и амуницию по конкретным запросам", – сообщил в посте Александр Моор.
Предыдущая партия груза для воинских подразделений была сформирована 1 ноября. Тогда сообщалось об отправке зимних спальных мешков, теплых костюмов, термосов, а также генераторов, печей для блиндажей и полевой бани.
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