https://ria.ru/20221109/obstrely-1830150425.html

Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду

Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду - РИА Новости, 09.11.2022

Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду

Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:24

2022-11-09T10:24

2022-11-09T10:24

в мире

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду."В ночь с 8 на 9 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что по состоянию на 9.00 мск ситуация на границе относительно стабильная.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221107/kavkaz-1829637317.html

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азербайджан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан