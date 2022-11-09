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Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду - РИА Новости, 09.11.2022
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Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду
Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду - РИА Новости, 09.11.2022
Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду
Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:24
2022-11-09T10:24
в мире
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду."В ночь с 8 на 9 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что по состоянию на 9.00 мск ситуация на границе относительно стабильная.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
10:24 09.11.2022
 
Ереван обвинил Баку в обстреле на границе в ночь на среду

Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан обстрелял позиции страны на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду.
"В ночь с 8 на 9 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что по состоянию на 9.00 мск ситуация на границе относительно стабильная.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
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В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации
 
В миреАрменияАзербайджан
 
 
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