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Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830365699.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T21:30
2022-11-09T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.20 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Кременец: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
21:30 09.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку, Кременцу, Горловке девять снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.20 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Кременец: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Херсон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:14Специальная военная операция на Украине
Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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