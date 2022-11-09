https://ria.ru/20221109/obstrel-1830365699.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T21:30

2022-11-09T21:30

2022-11-09T21:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.20 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Кременец: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк