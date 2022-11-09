https://ria.ru/20221109/obstrel-1830327602.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:44

2022-11-09T18:44

2022-11-09T18:44

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

стирол

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Кроме того, в 18.23 был зафиксирован обстрел населенного пункта Яковлевка, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html

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горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, стирол, донецкая народная республика, вооруженные силы украины