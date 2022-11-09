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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830327602.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:44
2022-11-09T18:44
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
стирол
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Кроме того, в 18.23 был зафиксирован обстрел населенного пункта Яковлевка, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, сцкк, стирол, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
18:44 09.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 18.23 был зафиксирован обстрел населенного пункта Яковлевка, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККСтиролДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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