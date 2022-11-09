https://ria.ru/20221109/obstrel-1830327602.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:44
2022-11-09T18:44
2022-11-09T18:44
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
стирол
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Кроме того, в 18.23 был зафиксирован обстрел населенного пункта Яковлевка, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830325830.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, сцкк, стирол, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку