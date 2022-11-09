https://ria.ru/20221109/obstrel-1830269549.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 09.11.2022

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:09

2022-11-09T16:09

2022-11-09T16:09

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.16 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 13.35 и 14.00 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221109/pomosch-1830263352.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины