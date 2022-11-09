https://ria.ru/20221109/obstrel-1830269549.html
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 09.11.2022
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:09
2022-11-09T16:09
2022-11-09T16:09
специальная военная операция на украине
донецк
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сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.16 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 13.35 и 14.00 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221109/pomosch-1830263352.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов