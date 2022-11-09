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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:05
2022-11-09T11:05
2022-11-09T11:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.32 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 10.10 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.15 по Кировскому району Донецка - три снаряда такого же калибра.Кроме того, в 10.29 по населенному пункту Спартак было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Спартак