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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:05

2022-11-09T11:05

2022-11-09T11:05

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.32 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 10.10 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.15 по Кировскому району Донецка - три снаряда такого же калибра.Кроме того, в 10.29 по населенному пункту Спартак было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия