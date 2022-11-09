https://ria.ru/20221109/obstrel-1830145751.html

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке - РИА Новости, 09.11.2022

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке

Украинские войска обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранен водитель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:06

2022-11-09T10:06

2022-11-09T12:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранен водитель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина "Обжора". Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Как сообщает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела ранения получили двое мирных жителей. "Было два "прилета" - первый ушел мимо, а второй был около автобуса. Тут люди были, оказали первую помощь, перевязали ногу, вызвали скорую помощь, увезли его в больницу, сейчас делают операцию" - рассказал РИА Новости владелец автобуса.Позднее в среду штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что в результате обстрела пострадали два человека. "В результате обстрела... Киевского района Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.По данным Аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии Киева в Донбассе погибли почти 8,8 тысячи мирных жителей, в том числе более 130 детей.

https://ria.ru/20221109/trevoga-1830178349.html

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html

донецкая народная республика

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Кадры поврежденного при обстреле рейсового автобуса в Донецке Рейсовый автобус поврежден при украинском обстреле по Донецку, ранения получили двое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-09T10:06 true PT0M31S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)