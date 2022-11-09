https://ria.ru/20221109/obstrel-1830145751.html
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке - РИА Новости, 09.11.2022
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке
Украинские войска обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранен водитель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:06
2022-11-09T10:06
2022-11-09T12:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранен водитель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина "Обжора". Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Как сообщает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела ранения получили двое мирных жителей. "Было два "прилета" - первый ушел мимо, а второй был около автобуса. Тут люди были, оказали первую помощь, перевязали ногу, вызвали скорую помощь, увезли его в больницу, сейчас делают операцию" - рассказал РИА Новости владелец автобуса.Позднее в среду штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что в результате обстрела пострадали два человека. "В результате обстрела... Киевского района Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.По данным Аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии Киева в Донбассе погибли почти 8,8 тысячи мирных жителей, в том числе более 130 детей.
https://ria.ru/20221109/trevoga-1830178349.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры поврежденного при обстреле рейсового автобуса в Донецке
Рейсовый автобус поврежден при украинском обстреле по Донецку, ранения получили двое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
2022-11-09T10:06
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
10:06 09.11.2022 (обновлено: 12:36 09.11.2022)
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли рейсовый автобус, ранен водитель
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранен водитель, сообщил
мэр города Алексей Кулемзин.
"Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина "Обжора". Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела ранения получили двое мирных жителей. "Было два "прилета" - первый ушел мимо, а второй был около автобуса. Тут люди были, оказали первую помощь, перевязали ногу, вызвали скорую помощь, увезли его в больницу, сейчас делают операцию" - рассказал РИА Новости владелец автобуса.
Позднее в среду штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что в результате обстрела пострадали два человека. "В результате обстрела... Киевского района Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
По данным Аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии Киева в Донбассе погибли почти 8,8 тысячи мирных жителей, в том числе более 130 детей.