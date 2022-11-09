https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ - РИА Новости, 09.11.2022
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ
Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:51
2022-11-09T18:51
2022-11-09T18:51
общество
сергей кравцов
россия
образование - общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.Пресс-служба министерства просвещения России информировала в среду, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. . Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал Кравцов."В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ, он обязательный", - сказал Кравцов журналистам. Он добавил, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ.
https://ria.ru/20221108/predmet-1829960934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, россия, образование - общество, вооруженные силы рф
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Образование - Общество, Вооруженные силы РФ
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ
Кравцов заявил, что начальная военная подготовка в школах войдет в обязательные уроки ОБЖ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Пресс-служба министерства просвещения России информировала в среду, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. . Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал Кравцов.
"В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ, он обязательный", - сказал Кравцов журналистам. Он добавил, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ.