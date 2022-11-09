https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html

НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ

НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ - РИА Новости, 09.11.2022

НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ

Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:51

2022-11-09T18:51

2022-11-09T18:51

общество

сергей кравцов

россия

образование - общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.Пресс-служба министерства просвещения России информировала в среду, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. . Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал Кравцов."В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ, он обязательный", - сказал Кравцов журналистам. Он добавил, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ.

https://ria.ru/20221108/predmet-1829960934.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей кравцов, россия, образование - общество, вооруженные силы рф