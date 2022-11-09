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НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ - РИА Новости, 09.11.2022
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НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ - РИА Новости, 09.11.2022
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ
Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:51
2022-11-09T18:51
общество
сергей кравцов
россия
образование - общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.Пресс-служба министерства просвещения России информировала в среду, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. . Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал Кравцов."В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ, он обязательный", - сказал Кравцов журналистам. Он добавил, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ.
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общество, сергей кравцов, россия, образование - общество, вооруженные силы рф
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Образование - Общество, Вооруженные силы РФ
18:51 09.11.2022
 
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ

Кравцов заявил, что начальная военная подготовка в школах войдет в обязательные уроки ОБЖ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкУченики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока по военной подготовке
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 Вертикаль во время урока по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока по военной подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), которые являются обязательными, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Пресс-служба министерства просвещения России информировала в среду, что занятия по начальной военной подготовке в школах РФ будут внеурочными. . Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, отмечал Кравцов.
"В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ, он обязательный", - сказал Кравцов журналистам. Он добавил, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ.
Учащийся на занятиях по ОБЖ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 14:32
Минпросвещения разработает курс по начальной военной подготовке
 
ОбществоСергей КравцовРоссияОбразование - ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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