https://ria.ru/20221109/norvegiya-1830270115.html

В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника

В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника - РИА Новости, 09.11.2022

В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника

Россиянину, которого задержали за съемку с беспилотника в Норвегии, предъявлено обвинение, судебный процесс состоится уже в ноябре, сообщила телерадиокомпания... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:10

2022-11-09T16:10

2022-11-09T16:15

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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Россиянину, которого задержали за съемку с беспилотника в Норвегии, предъявлено обвинение, судебный процесс состоится уже в ноябре, сообщила телерадиокомпания NRK."В настоящее время обвинение предъявлено 30-летнему россиянину, которого задержали за съемку с помощью беспилотника в нескольких местах Западной Норвегии", - говорится в сообщении.Сообщается, что мужчину задержали после запуска дрона в Улленсванге. В обвинительном заключении упоминаются семь мест, в которых россиянин управлял беспилотником. Как отмечает телекомпания, россиянин и его защитник настаивают на освобождении и готовы обжаловать дело в вышестоящих инстанциях. Задержанный до сих пор находится под стражей в тюрьме Бергена."Дело будет передано в окружной суд в Хордаланне 15 ноября. Позже в ноябре состоятся судебные процессы над тремя другими россиянами, которые управляли дронами в Норвегии", - добавили в компании, отметив, что эти дела находятся в окружном суде Вадсё и два дела в Тромсе.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько недель полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Среди задержанных оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, он останется под стражей до суда.

https://ria.ru/20221101/yakunin-1828292282.html

https://ria.ru/20221019/bespilotnik-1825107560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, берген, хордаланн, ржд, новости - туризм