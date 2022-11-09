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В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221109/norvegiya-1830270115.html
В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника
В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника - РИА Новости, 09.11.2022
В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника
Россиянину, которого задержали за съемку с беспилотника в Норвегии, предъявлено обвинение, судебный процесс состоится уже в ноябре, сообщила телерадиокомпания... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:10
2022-11-09T16:15
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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Россиянину, которого задержали за съемку с беспилотника в Норвегии, предъявлено обвинение, судебный процесс состоится уже в ноябре, сообщила телерадиокомпания NRK."В настоящее время обвинение предъявлено 30-летнему россиянину, которого задержали за съемку с помощью беспилотника в нескольких местах Западной Норвегии", - говорится в сообщении.Сообщается, что мужчину задержали после запуска дрона в Улленсванге. В обвинительном заключении упоминаются семь мест, в которых россиянин управлял беспилотником. Как отмечает телекомпания, россиянин и его защитник настаивают на освобождении и готовы обжаловать дело в вышестоящих инстанциях. Задержанный до сих пор находится под стражей в тюрьме Бергена."Дело будет передано в окружной суд в Хордаланне 15 ноября. Позже в ноябре состоятся судебные процессы над тремя другими россиянами, которые управляли дронами в Норвегии", - добавили в компании, отметив, что эти дела находятся в окружном суде Вадсё и два дела в Тромсе.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько недель полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Среди задержанных оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, он останется под стражей до суда.
https://ria.ru/20221101/yakunin-1828292282.html
https://ria.ru/20221019/bespilotnik-1825107560.html
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в мире, норвегия, берген, хордаланн, ржд, новости - туризм
В мире, Норвегия, Берген, Хордаланн, РЖД, Туризм, Новости - Туризм
16:10 09.11.2022 (обновлено: 16:15 09.11.2022)
 
В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника

В Норвегии россиянину предъявили обвинения за семь эпизодов съемки с беспилотника

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Россиянину, которого задержали за съемку с беспилотника в Норвегии, предъявлено обвинение, судебный процесс состоится уже в ноябре, сообщила телерадиокомпания NRK.
"В настоящее время обвинение предъявлено 30-летнему россиянину, которого задержали за съемку с помощью беспилотника в нескольких местах Западной Норвегии", - говорится в сообщении.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 00:15
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина
Сообщается, что мужчину задержали после запуска дрона в Улленсванге. В обвинительном заключении упоминаются семь мест, в которых россиянин управлял беспилотником. Как отмечает телекомпания, россиянин и его защитник настаивают на освобождении и готовы обжаловать дело в вышестоящих инстанциях. Задержанный до сих пор находится под стражей в тюрьме Бергена.
"Дело будет передано в окружной суд в Хордаланне 15 ноября. Позже в ноябре состоятся судебные процессы над тремя другими россиянами, которые управляли дронами в Норвегии", - добавили в компании, отметив, что эти дела находятся в окружном суде Вадсё и два дела в Тромсе.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько недель полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Среди задержанных оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, он останется под стражей до суда.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 14:27
В Норвегии россиянина задержали за съемку с беспилотника
 
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