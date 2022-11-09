16:10 09.11.2022 (обновлено: 16:15 09.11.2022)
В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника
В Норвегии россиянину предъявили обвинения за семь эпизодов съемки с беспилотника
МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Россиянину, которого задержали за съемку с беспилотника в Норвегии, предъявлено обвинение, судебный процесс состоится уже в ноябре, сообщила телерадиокомпания NRK.
"В настоящее время обвинение предъявлено 30-летнему россиянину, которого задержали за съемку с помощью беспилотника в нескольких местах Западной Норвегии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчину задержали после запуска дрона в Улленсванге. В обвинительном заключении упоминаются семь мест, в которых россиянин управлял беспилотником. Как отмечает телекомпания, россиянин и его защитник настаивают на освобождении и готовы обжаловать дело в вышестоящих инстанциях. Задержанный до сих пор находится под стражей в тюрьме Бергена.
"Дело будет передано в окружной суд в Хордаланне 15 ноября. Позже в ноябре состоятся судебные процессы над тремя другими россиянами, которые управляли дронами в Норвегии", - добавили в компании, отметив, что эти дела находятся в окружном суде Вадсё и два дела в Тромсе.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько недель полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Среди задержанных оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, он останется под стражей до суда.
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