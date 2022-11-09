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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года - РИА Новости, 09.11.2022
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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года - РИА Новости, 09.11.2022
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, минимальная ночная температура составила +5,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:42
2022-11-09T08:42
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, минимальная ночная температура составила +5,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что ближайшие 4 ночи тоже будут не по сезону теплыми с высокой вероятностью установления новых рекордов тепла в темное время суток.
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москва, погода, евгений тишковец
Москва, Погода, Евгений Тишковец
08:42 09.11.2022
 
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с момента основания станции ВДНХ в 1948 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, минимальная ночная температура составила +5,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ближайшие 4 ночи тоже будут не по сезону теплыми с высокой вероятностью установления новых рекордов тепла в темное время суток.
Молодая семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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