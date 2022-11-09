https://ria.ru/20221109/noch-1830126571.html

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года - РИА Новости, 09.11.2022

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, минимальная ночная температура составила +5,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:42

2022-11-09T08:42

2022-11-09T08:42

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, минимальная ночная температура составила +5,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что ближайшие 4 ночи тоже будут не по сезону теплыми с высокой вероятностью установления новых рекордов тепла в темное время суток.

https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, евгений тишковец