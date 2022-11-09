https://ria.ru/20221109/noch-1830126571.html
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года - РИА Новости, 09.11.2022
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, минимальная ночная температура составила +5,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:42
2022-11-09T08:42
2022-11-09T08:42
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, минимальная ночная температура составила +5,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что ближайшие 4 ночи тоже будут не по сезону теплыми с высокой вероятностью установления новых рекордов тепла в темное время суток.
https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, евгений тишковец
Москва, Погода, Евгений Тишковец
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с момента основания станции ВДНХ в 1948 году