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Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 09.11.2022
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Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон
Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 09.11.2022
Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа укрепляет, а не ослабляет НАТО, и продолжит быть его ключевым игроком. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:12
2022-11-09T17:25
в мире
эммануэль макрон
европа
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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа укрепляет, а не ослабляет НАТО, и продолжит быть его ключевым игроком."Альянс остаётся ключевой структурой для коллективной безопасности. Текущие обстоятельства подтверждают его актуальность в плане его евроатлантического характера, и в особенности в момент, когда США развернулись в сторону азиатского региона", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне. Выступление о новой военной стратегии Франции транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter."Я думаю, что мы показали, что европейская оборона укрепляет НАТО, а не ослабляет его, как нас хотели заставить думать. Европа укрепляет его и останется его ключевым игроком", - добавил он.
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в мире, эммануэль макрон, европа, франция, нато, сша
В мире, Эммануэль Макрон, Европа, Франция, НАТО, США
17:12 09.11.2022 (обновлено: 17:25 09.11.2022)
 
Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон

Макрон: Европа укрепляет, а не ослабляет НАТО, и продолжит быть ее ключевым игроком

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа укрепляет, а не ослабляет НАТО, и продолжит быть его ключевым игроком.
"Альянс остаётся ключевой структурой для коллективной безопасности. Текущие обстоятельства подтверждают его актуальность в плане его евроатлантического характера, и в особенности в момент, когда США развернулись в сторону азиатского региона", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне. Выступление о новой военной стратегии Франции транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
"Я думаю, что мы показали, что европейская оборона укрепляет НАТО, а не ослабляет его, как нас хотели заставить думать. Европа укрепляет его и останется его ключевым игроком", - добавил он.
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