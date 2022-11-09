https://ria.ru/20221109/nato-1830294592.html

Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон

Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон - РИА Новости, 09.11.2022

Европа укрепляет НАТО, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа укрепляет, а не ослабляет НАТО, и продолжит быть его ключевым игроком. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:12

2022-11-09T17:12

2022-11-09T17:25

в мире

эммануэль макрон

европа

франция

нато

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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа укрепляет, а не ослабляет НАТО, и продолжит быть его ключевым игроком."Альянс остаётся ключевой структурой для коллективной безопасности. Текущие обстоятельства подтверждают его актуальность в плане его евроатлантического характера, и в особенности в момент, когда США развернулись в сторону азиатского региона", - сказал Макрон, выступая в среду на военно-морской базе во французском Тулоне. Выступление о новой военной стратегии Франции транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter."Я думаю, что мы показали, что европейская оборона укрепляет НАТО, а не ослабляет его, как нас хотели заставить думать. Европа укрепляет его и останется его ключевым игроком", - добавил он.

https://ria.ru/20221109/melnik-1830288861.html

европа

франция

сша

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в мире, эммануэль макрон, европа, франция, нато, сша