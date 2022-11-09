https://ria.ru/20221109/nasilie-1830180360.html

На Кубани преподавателя осудили за сексуальное насилие над ученицами

На Кубани преподавателя осудили за сексуальное насилие над ученицами - РИА Новости, 09.11.2022

На Кубани преподавателя осудили за сексуальное насилие над ученицами

Кубанец осужден на 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:04

2022-11-09T12:04

2022-11-09T12:12

краснодарский край

происшествия

образование - общество

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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанец осужден на 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Горячеключевским городским судом Краснодарского края оглашен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" части 4 статьи 132 и части 3 статьи 30 п. "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.В судебном заседании установлено, что подсудимый, являясь преподавателем духовых инструментов детской школы искусств, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих учениц 7 и 9 лет.Отмечается, что подсудимый также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221026/uchitel-1827060208.html

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, происшествия, образование - общество