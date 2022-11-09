https://ria.ru/20221109/nasilie-1830180360.html
На Кубани преподавателя осудили за сексуальное насилие над ученицами
На Кубани преподавателя осудили за сексуальное насилие над ученицами - РИА Новости, 09.11.2022
На Кубани преподавателя осудили за сексуальное насилие над ученицами
Кубанец осужден на 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:04
2022-11-09T12:04
2022-11-09T12:12
краснодарский край
происшествия
образование - общество
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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанец осужден на 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Горячеключевским городским судом Краснодарского края оглашен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" части 4 статьи 132 и части 3 статьи 30 п. "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.В судебном заседании установлено, что подсудимый, являясь преподавателем духовых инструментов детской школы искусств, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих учениц 7 и 9 лет.Отмечается, что подсудимый также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221026/uchitel-1827060208.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, происшествия, образование - общество
Краснодарский край, Происшествия, Образование - Общество
12:04 09.11.2022 (обновлено: 12:12 09.11.2022)
На Кубани преподавателя осудили за сексуальное насилие над ученицами
На Кубани преподаватель получил почти 17 лет колонии за сексуальное насилие над ученицами
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Кубанец осужден на 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Горячеключевским городским судом Краснодарского края
оглашен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" части 4 статьи 132 и части 3 статьи 30 п. "б" части 4 статьи 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что подсудимый, являясь преподавателем духовых инструментов детской школы искусств, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих учениц 7 и 9 лет.
Отмечается, что подсудимый также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, добавили в пресс-службе.