https://ria.ru/20221109/nalogi-1830209122.html

Менеджмент "Укрнафты" заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Менеджмент "Укрнафты" заподозрили в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 09.11.2022

Менеджмент "Укрнафты" заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает менеджмент национализированной компании "Укрнафта" в уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:47

2022-11-09T13:47

2022-11-09T13:47

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украина

служба безопасности украины

укрнафта

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает менеджмент национализированной компании "Укрнафта" в уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении спецслужбы.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и переданы минобороны Украины. По информации СБУ позже нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об принудительном отчуждении акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта"."При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора готовится сообщение о подозрении менеджменту компании по части 3 статьи 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.В офисе генпрокурора Украины информацию о подготовке сообщений о подозрении руководству предприятия пока не подтвердили и не опровергли.

https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830161972.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, служба безопасности украины, укрнафта