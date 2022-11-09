https://ria.ru/20221109/nagrady-1830242018.html

Вучич наградил сербов, уволившихся из косовской полиции

Вучич наградил сербов, уволившихся из косовской полиции - РИА Новости, 09.11.2022

Вучич наградил сербов, уволившихся из косовской полиции

Президент Сербии Александр Вучич торжественно вручил награды бывшим офицерам полиции самопровозглашенной республики Косово, которые уволились из-за спорных мер... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:59

2022-11-09T14:59

2022-11-09T15:07

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БЕЛГРАД, 9 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич торжественно вручил награды бывшим офицерам полиции самопровозглашенной республики Косово, которые уволились из-за спорных мер властей в Приштине, передает агентство Танюг.Награды из рук главы государства получили бывшие руководители регионального управления "Север" косовской полиции. Капитану Ненаду Джуричу вручен орден "За заслуги в обороне и безопасности" первой степени. Капитан Александр Филипович удостоился золотой медали "За храбрость", широко известной как медаль Милоша Обилича - средневекового витязя, который убил турецкого султана Мурада в битве на Косовом поле."Ближайшие два дня проведу в Париже, где встречусь с (шефом дипломатии ЕС Жозепом) Боррелем и (спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом) Лайчаком. Уверен, что и с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, - заявил Вучич журналистам после церемонии. - Их (Приштины - ред.) действия говорят о том, что они всё планировали. Что они хотели инцидентов, конфликтов, унижения сербского народа. Видите, что они и далее не отказываются от своего противозаконного поведения в связи с автомобильными номерами. Они и не думают работать над формированием Сообщества сербских общин".Глава государства добавил, что подавшие в отставку из косовоалбанских структур 3,5 тысячи человек не останутся без внимания и поддержки Белграда.Социал-демократическая партия самопровозглашенной республики Косово провела в Приштине акции протеста против шагов "премьера" Альбина Курти, которые привели к напряженности в регионе.В северной части Косовской Митровицы в воскресенье прошел мирный митинг местных сербов, которые составляют большинство в этих районах города. Сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, в воскресенье уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.В ночь на понедельник президент Сербии заявил, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения. По словам Вучича, функции охраны правопорядка на севере края должны временно взять на себя натовский контингент KFOR и миссия Евросоюза по верховенству закона EULEХ. В понедельник на опорных пунктах и блокпостах на севере края было замечено повышенное присутствие косовской полиции.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям денежные штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221106/serbiya-1829471592.html

https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html

https://ria.ru/20221031/serbiya-1828008203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, приштина, евросоюз