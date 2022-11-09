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В Израиле расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись - РИА Новости, 09.11.2022
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В Израиле расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись
В Израиле расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись - РИА Новости, 09.11.2022
В Израиле расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись
Израильские ученые расшифровали древнейшую из обнаруженных буквенных надписей, сделанную на гребешке из слоновой кости, и выяснили, что на ханаанском языке это... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:07
2022-11-09T07:08
израиль
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Израильские ученые расшифровали древнейшую из обнаруженных буквенных надписей, сделанную на гребешке из слоновой кости, и выяснили, что на ханаанском языке это заговор от вшей, сообщила пресс-служба еврейского университета в Иерусалиме."Удивительное открытие представляет собой (расшифровку) целого предложения на ханаанском языке, датируемого примерно 1700 годом до нашей эры. Оно выгравировано на маленьком гребешке из слоновой кости и содержит заклинание против вшей", - говорится в сообщении ученых.Отмечается, что эта надпись вполне может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое было изобретено примерно в 1800 году до н.э и использовалось хананеями, а затем и другими народами. Но до настоящего момента каких-либо осмысленных текстов обнаружено не было.Гребешок из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 см, первоначально оснащенный зубцами с двух сторон, был найден при раскопках в Тель-Лахиш еще в 2017 году, но крошечные буквы, выгравированные на нем, ученые заметили только при последующей обработке артефакта в 2022. На одной стороне гребня располагались шесть толстых зубьев, на другой – 14 тонких, очевидно, предназначенных для вычесывания паразитов.На гребне обнаружились 17 ханаанских букв, образующих семь слов. Надпись была расшифрована доктором Вайнстубом из университета Бен-Гуриона. Оказалось, что текст гравировки – заговор для искоренения вшей."Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды", - приводят ученые значение надписи.Ученые подчеркивают, что ими впервые найдено и расшифровано предложение на ханаанском языке. "Надпись на гребне является прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад. Это веха в истории способности человека писать", — приводит университет мнение профессора Йосефа Гарфинкеля.По мнению историков, искусно выполненный гребень из слоновой кости был в эту эпоху довольно дорогим предметом, что доказывает, что даже люди с высоким социальным статусом в древности страдали от паразитов. Кроме того, ученые отмечают мастерство гравировщика, сумевшего разместить микроскопические буквы (шириной 1-3 мм) на предмете повседневного обихода.
https://ria.ru/20220625/drevniy-1797959403.html
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израиль, иерусалим
Израиль, Иерусалим
07:07 09.11.2022 (обновлено: 07:08 09.11.2022)
 
В Израиле расшифрована древнейшая в мире буквенная надпись

Еврейский университет: расшифрованная древнейшая надпись означает заговор от вшей

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Израильские ученые расшифровали древнейшую из обнаруженных буквенных надписей, сделанную на гребешке из слоновой кости, и выяснили, что на ханаанском языке это заговор от вшей, сообщила пресс-служба еврейского университета в Иерусалиме.
"Удивительное открытие представляет собой (расшифровку) целого предложения на ханаанском языке, датируемого примерно 1700 годом до нашей эры. Оно выгравировано на маленьком гребешке из слоновой кости и содержит заклинание против вшей", - говорится в сообщении ученых.
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Отмечается, что эта надпись вполне может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое было изобретено примерно в 1800 году до н.э и использовалось хананеями, а затем и другими народами. Но до настоящего момента каких-либо осмысленных текстов обнаружено не было.
Гребешок из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 см, первоначально оснащенный зубцами с двух сторон, был найден при раскопках в Тель-Лахиш еще в 2017 году, но крошечные буквы, выгравированные на нем, ученые заметили только при последующей обработке артефакта в 2022. На одной стороне гребня располагались шесть толстых зубьев, на другой – 14 тонких, очевидно, предназначенных для вычесывания паразитов.
На гребне обнаружились 17 ханаанских букв, образующих семь слов. Надпись была расшифрована доктором Вайнстубом из университета Бен-Гуриона. Оказалось, что текст гравировки – заговор для искоренения вшей.
"Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды", - приводят ученые значение надписи.
Ученые подчеркивают, что ими впервые найдено и расшифровано предложение на ханаанском языке. "Надпись на гребне является прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад. Это веха в истории способности человека писать", — приводит университет мнение профессора Йосефа Гарфинкеля.
По мнению историков, искусно выполненный гребень из слоновой кости был в эту эпоху довольно дорогим предметом, что доказывает, что даже люди с высоким социальным статусом в древности страдали от паразитов. Кроме того, ученые отмечают мастерство гравировщика, сумевшего разместить микроскопические буквы (шириной 1-3 мм) на предмете повседневного обихода.
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