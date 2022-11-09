https://ria.ru/20221109/nadbavka-1830266122.html
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества - РИА Новости, 09.11.2022
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
Госдума приняла закон о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:01
2022-11-09T16:01
2022-11-09T16:01
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общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума приняла закон о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество"."Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Авторы инициативы отметили, что в настоящее время уже существует аналогичная надбавка для граждан, награжденных орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, для лауреатов Ленинской премии, а также лауреатов государственных премий СССР и Российской Федерации.
https://ria.ru/20221025/pensii-1826412392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
Награжденные тремя орденами Мужества получат надбавку в 3,3 размера социальной пенсии
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума приняла закон о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество".
"Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отметили, что в настоящее время уже существует аналогичная надбавка для граждан, награжденных орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, для лауреатов Ленинской премии, а также лауреатов государственных премий СССР и Российской Федерации.