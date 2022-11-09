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Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества - РИА Новости, 09.11.2022
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Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества - РИА Новости, 09.11.2022
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
Госдума приняла закон о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:01
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума приняла закон о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество"."Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Авторы инициативы отметили, что в настоящее время уже существует аналогичная надбавка для граждан, награжденных орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, для лауреатов Ленинской премии, а также лауреатов государственных премий СССР и Российской Федерации.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
16:01 09.11.2022
 
Госдума приняла закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества

Награжденные тремя орденами Мужества получат надбавку в 3,3 размера социальной пенсии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Орден Мужества. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума приняла закон о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество".
"Законопроектом предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в размере 330 процентов размера социальной пенсии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отметили, что в настоящее время уже существует аналогичная надбавка для граждан, награжденных орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, для лауреатов Ленинской премии, а также лауреатов государственных премий СССР и Российской Федерации.
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