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Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием - РИА Новости, 09.11.2022
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Культура
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Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием
Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием - РИА Новости, 09.11.2022
Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении со 120-летием создания Российского этнографического музея отметил уникальные коллекции, рассказывающие об... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:54
2022-11-09T14:54
культура
новости культуры
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении со 120-летием создания Российского этнографического музея отметил уникальные коллекции, рассказывающие об истории, культуре и обычаях народов РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Выросший из Этнографического отдела Русского музея императора Александра III, с первых дней своего существования музей начал активно формировать свои фонды, привлекать к этой масштабной работе известных учёных, исследователей, археологов, путешественников. За прошедшие годы были собраны уникальные коллекции одежды, изделий художественных промыслов, предметов хозяйственной деятельности, архивных документов и книг, рассказывающих об истории, культуре и самобытных обычаях живущих в нашей стране народов, заложены традиции творческого, созидательного, подвижнического труда", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что нынешний коллектив музея с искренним энтузиазмом продолжает дело своих предшественников. Он подчеркнул, что их значимая научная, просветительская работа, организация содержательных лекций и выставок достойны самой высокой оценки. Российский президент также отметил важность того, что коллектив музея ищет и находит новые формы взаимодействия с посетителями, ориентируется на передовые, современные тенденции развития мирового музееведения.Глава государства пожелал коллективу музея успехов и реализации намеченных планов.
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новости культуры, владимир путин, россия
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия
14:54 09.11.2022
 
Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием

Президент Путин отметил уникальные коллекции Российского этнографического музея

© РИА Новости / Александр АндреевРоссийский этнографический музей, Санкт-Петербург
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении со 120-летием создания Российского этнографического музея отметил уникальные коллекции, рассказывающие об истории, культуре и обычаях народов РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Выросший из Этнографического отдела Русского музея императора Александра III, с первых дней своего существования музей начал активно формировать свои фонды, привлекать к этой масштабной работе известных учёных, исследователей, археологов, путешественников. За прошедшие годы были собраны уникальные коллекции одежды, изделий художественных промыслов, предметов хозяйственной деятельности, архивных документов и книг, рассказывающих об истории, культуре и самобытных обычаях живущих в нашей стране народов, заложены традиции творческого, созидательного, подвижнического труда", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что нынешний коллектив музея с искренним энтузиазмом продолжает дело своих предшественников. Он подчеркнул, что их значимая научная, просветительская работа, организация содержательных лекций и выставок достойны самой высокой оценки. Российский президент также отметил важность того, что коллектив музея ищет и находит новые формы взаимодействия с посетителями, ориентируется на передовые, современные тенденции развития мирового музееведения.
Глава государства пожелал коллективу музея успехов и реализации намеченных планов.
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