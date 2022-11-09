Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием
Президент Путин отметил уникальные коллекции Российского этнографического музея
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении со 120-летием создания Российского этнографического музея отметил уникальные коллекции, рассказывающие об истории, культуре и обычаях народов РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Выросший из Этнографического отдела Русского музея императора Александра III, с первых дней своего существования музей начал активно формировать свои фонды, привлекать к этой масштабной работе известных учёных, исследователей, археологов, путешественников. За прошедшие годы были собраны уникальные коллекции одежды, изделий художественных промыслов, предметов хозяйственной деятельности, архивных документов и книг, рассказывающих об истории, культуре и самобытных обычаях живущих в нашей стране народов, заложены традиции творческого, созидательного, подвижнического труда", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что нынешний коллектив музея с искренним энтузиазмом продолжает дело своих предшественников. Он подчеркнул, что их значимая научная, просветительская работа, организация содержательных лекций и выставок достойны самой высокой оценки. Российский президент также отметил важность того, что коллектив музея ищет и находит новые формы взаимодействия с посетителями, ориентируется на передовые, современные тенденции развития мирового музееведения.
Глава государства пожелал коллективу музея успехов и реализации намеченных планов.