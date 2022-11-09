https://ria.ru/20221109/muzey-1830238723.html

Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием

Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием - РИА Новости, 09.11.2022

Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием

Президент России Владимир Путин в поздравлении со 120-летием создания Российского этнографического музея отметил уникальные коллекции, рассказывающие об... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:54

2022-11-09T14:54

2022-11-09T14:54

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении со 120-летием создания Российского этнографического музея отметил уникальные коллекции, рассказывающие об истории, культуре и обычаях народов РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Выросший из Этнографического отдела Русского музея императора Александра III, с первых дней своего существования музей начал активно формировать свои фонды, привлекать к этой масштабной работе известных учёных, исследователей, археологов, путешественников. За прошедшие годы были собраны уникальные коллекции одежды, изделий художественных промыслов, предметов хозяйственной деятельности, архивных документов и книг, рассказывающих об истории, культуре и самобытных обычаях живущих в нашей стране народов, заложены традиции творческого, созидательного, подвижнического труда", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что нынешний коллектив музея с искренним энтузиазмом продолжает дело своих предшественников. Он подчеркнул, что их значимая научная, просветительская работа, организация содержательных лекций и выставок достойны самой высокой оценки. Российский президент также отметил важность того, что коллектив музея ищет и находит новые формы взаимодействия с посетителями, ориентируется на передовые, современные тенденции развития мирового музееведения.Глава государства пожелал коллективу музея успехов и реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20221102/donbass-1828793522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, россия