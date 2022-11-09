https://ria.ru/20221109/muryga-1830168460.html

Айдаровец Мурыга признал вину в участии в вооруженном формировании

Айдаровец Мурыга признал вину в участии в вооруженном формировании - РИА Новости, 09.11.2022

Айдаровец Мурыга признал вину в участии в вооруженном формировании

Один из главарей "Айдара" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, в суде признал свою вину в полном объеме, передает... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:30

2022-11-09T11:30

2022-11-09T11:30

происшествия

батальон "айдар"

россия

луганская народная республика

лисичанск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Один из главарей "Айдара" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, в суде признал свою вину в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из Южного окружного военного суда.В среду суд приступил к слушанию дела по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором было указано, что в 2015 году Мурыга вступил в батальон "Айдар" и прошел обучение обращению с оружием.На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Мурыга ответил: "Да". Он также подтвердил, что вину признает в полном объеме.По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях.Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.Мурыгу задержали в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20221109/dezertir-1830123810.html

https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

россия

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, батальон "айдар", россия, луганская народная республика, лисичанск