Айдаровец Мурыга признал вину в участии в вооруженном формировании
Один из главарей "Айдара" Денис Мурыга признал вину в участии в вооруженном формировании
Денис Мурыга. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Один из главарей "Айдара" Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании, в суде признал свою вину в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из Южного окружного военного суда.
В среду суд приступил к слушанию дела по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором было указано, что в 2015 году Мурыга вступил в батальон "Айдар" и прошел обучение обращению с оружием.
На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Мурыга ответил: "Да". Он также подтвердил, что вину признает в полном объеме.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях.
Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По информации суда, Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.
В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.