https://ria.ru/20221109/moskva-1830184168.html

Завершен капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках в Москве

Завершен капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках в Москве - РИА Новости, 09.11.2022

Завершен капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках в Москве

Работы по капитальному ремонту и реставрации завершены в 12 домах - объектах культурного наследия Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:14

2022-11-09T12:14

2022-11-09T12:14

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации завершены в 12 домах - объектах культурного наследия Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Для проведения реставрации в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии. Работа над каждым зданием требует индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что, в частности, на улице Арбат исторический архитектурный декор вернули сразу двум объектам - доходному дому с гостиницей Я. М. Толстого (№29) и дому архитектора М. Г. Пиотровича (№31).Помимо этого, проведены реставрация и капремонт в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Ю. Ф. Дидерихса на Большой Грузинской улице (№36 строение 3). В Пожарском переулке восстановили исторический портрет дома №9, который выделяется фризами с изображениями грифонов и лепными медальонами с львиными масками. Завершен ремонт в доме №9 строение 1 на улице Волхонка, который был возведен в 1879 году."Работы проводились как снаружи, так и внутри зданий. Специалисты реставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, воссоздали историческую фурнитуру, отремонтировали стены и потолки. При капремонте и реставрации домов-памятников применяются современные технологии, используются материалы и оборудование исключительно отечественного производства", - подчеркнул Бирюков.В сообщении указано, что вначале специалисты создают цифровую модель здания, затем максимально точно выявляют объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздаются с помощью 3D-моделирования.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа софинансирования капремонта в домах-памятниках была принята, так как отдельные здания в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации. За счет субсидии можно восстановить ряд архитектурных элементов, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.Все участвующие в работах организации имеют лицензию министерства культуры РФ.

https://realty.ria.ru/20221109/otoplenie-1829886157.html

https://ria.ru/20221108/progulki-1829941446.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков