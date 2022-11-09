https://ria.ru/20221109/moskva-1830184168.html
Завершен капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках в Москве
Завершен капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках в Москве - РИА Новости, 09.11.2022
Завершен капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках в Москве
Работы по капитальному ремонту и реставрации завершены в 12 домах - объектах культурного наследия Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:14
2022-11-09T12:14
2022-11-09T12:14
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петр бирюков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации завершены в 12 домах - объектах культурного наследия Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Для проведения реставрации в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии. Работа над каждым зданием требует индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что, в частности, на улице Арбат исторический архитектурный декор вернули сразу двум объектам - доходному дому с гостиницей Я. М. Толстого (№29) и дому архитектора М. Г. Пиотровича (№31).Помимо этого, проведены реставрация и капремонт в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Ю. Ф. Дидерихса на Большой Грузинской улице (№36 строение 3). В Пожарском переулке восстановили исторический портрет дома №9, который выделяется фризами с изображениями грифонов и лепными медальонами с львиными масками. Завершен ремонт в доме №9 строение 1 на улице Волхонка, который был возведен в 1879 году."Работы проводились как снаружи, так и внутри зданий. Специалисты реставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, воссоздали историческую фурнитуру, отремонтировали стены и потолки. При капремонте и реставрации домов-памятников применяются современные технологии, используются материалы и оборудование исключительно отечественного производства", - подчеркнул Бирюков.В сообщении указано, что вначале специалисты создают цифровую модель здания, затем максимально точно выявляют объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздаются с помощью 3D-моделирования.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа софинансирования капремонта в домах-памятниках была принята, так как отдельные здания в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации. За счет субсидии можно восстановить ряд архитектурных элементов, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.Все участвующие в работах организации имеют лицензию министерства культуры РФ.
https://realty.ria.ru/20221109/otoplenie-1829886157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации завершены в 12 домах - объектах культурного наследия Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для проведения реставрации в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии. Работа над каждым зданием требует индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что, в частности, на улице Арбат исторический архитектурный декор вернули сразу двум объектам - доходному дому с гостиницей Я. М. Толстого (№29) и дому архитектора М. Г. Пиотровича (№31).
Помимо этого, проведены реставрация и капремонт в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Ю. Ф. Дидерихса на Большой Грузинской улице (№36 строение 3). В Пожарском переулке восстановили исторический портрет дома №9, который выделяется фризами с изображениями грифонов и лепными медальонами с львиными масками. Завершен ремонт в доме №9 строение 1 на улице Волхонка, который был возведен в 1879 году.
"Работы проводились как снаружи, так и внутри зданий. Специалисты реставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, воссоздали историческую фурнитуру, отремонтировали стены и потолки. При капремонте и реставрации домов-памятников применяются современные технологии, используются материалы и оборудование исключительно отечественного производства", - подчеркнул Бирюков.
В сообщении указано, что вначале специалисты создают цифровую модель здания, затем максимально точно выявляют объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздаются с помощью 3D-моделирования.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа софинансирования капремонта в домах-памятниках была принята, так как отдельные здания в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации. За счет субсидии можно восстановить ряд архитектурных элементов, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.
Все участвующие в работах организации имеют лицензию министерства культуры РФ
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