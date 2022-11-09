https://ria.ru/20221109/moor-1830302469.html
Моор провел личный прием жителей Тюменской области
Моор провел личный прием жителей Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2022
Моор провел личный прием жителей Тюменской области
Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:30
2022-11-09T17:30
2022-11-09T17:30
тюменская область
общество
александр моор
тюменская область
кванториум
тобольск
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома культуры в ялуторовском селе, благоустройстве парка в Тобольске и открытии детского технопарка в строящейся школе Тюмени.Все планы будут реализованы до конца 2023 года, отмечают в областном правительстве."В ходе приёма по личным вопросам глава региона дал ряд поручений, исполнение которых взял под личный контроль. Все поставленные задачи должны быть решены в срок, подчеркнул Александр Моор", - сообщает пресс-служба губернатора.К числу задач относится газификация деревни Полуянова Тобольского района. Проект разработан, строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. "Запланировано строительство подводящего газопровода, а также сетей газораспределения для газификации 131 перспективного домовладения и перевода на газ котельной школы", – доложил замгубернатора Вячеслав Вахрин.Дом культуры в селе Петелино Ялуторовского района, где живут 940 человек, в том числе более 160 детей, будет построен на деньги из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта "Культура". В двухэтажном здании разместится универсальный зрительный зал и библиотека, сообщил замгубернатора Сергей Шустов.Аллея для прогулок с детьми и игровая площадка появятся в Александровском саду в Тобольске, который сейчас находится на реконструкции, а концепция его благоустройства признана победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, рассказал Вахрин.Открытия школы к 1 сентября 2023 года ждут в жилкомплексе "Плеханово" в Тюмени, там же будет организован технопарк "Кванториум", в котором дети смогут получать дополнительное образование по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям", - пояснил замгубернатора Алексей Райдер.
https://ria.ru/20220923/moor-1818863829.html
https://ria.ru/20221026/bezopasnost-1826974426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр моор, тюменская область, кванториум, тобольск, тюмень
Тюменская область, Общество, Александр Моор, Тюменская область, Кванториум, Тобольск, Тюмень
Моор провел личный прием жителей Тюменской области
Глава Тюменской области Моор ответил на просьбы жителей региона во время личного приема
ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома культуры в ялуторовском селе, благоустройстве парка в Тобольске и открытии детского технопарка в строящейся школе Тюмени.
Все планы будут реализованы до конца 2023 года, отмечают в областном правительстве.
"В ходе приёма по личным вопросам глава региона дал ряд поручений, исполнение которых взял под личный контроль. Все поставленные задачи должны быть решены в срок, подчеркнул Александр Моор", - сообщает пресс-служба губернатора.
К числу задач относится газификация деревни Полуянова Тобольского района
. Проект разработан, строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. "Запланировано строительство подводящего газопровода, а также сетей газораспределения для газификации 131 перспективного домовладения и перевода на газ котельной школы", – доложил замгубернатора Вячеслав Вахрин.
Дом культуры в селе Петелино Ялуторовского района
, где живут 940 человек, в том числе более 160 детей, будет построен на деньги из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта "Культура". В двухэтажном здании разместится универсальный зрительный зал и библиотека, сообщил замгубернатора Сергей Шустов.
Аллея для прогулок с детьми и игровая площадка появятся в Александровском саду в Тобольске, который сейчас находится на реконструкции, а концепция его благоустройства признана победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, рассказал Вахрин.
Открытия школы к 1 сентября 2023 года ждут в жилкомплексе "Плеханово" в Тюмени, там же будет организован технопарк "Кванториум
", в котором дети смогут получать дополнительное образование по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям", - пояснил замгубернатора Алексей Райдер.