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Моор провел личный прием жителей Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221109/moor-1830302469.html
Моор провел личный прием жителей Тюменской области
Моор провел личный прием жителей Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2022
Моор провел личный прием жителей Тюменской области
Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:30
2022-11-09T17:30
тюменская область
общество
александр моор
тюменская область
кванториум
тобольск
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома культуры в ялуторовском селе, благоустройстве парка в Тобольске и открытии детского технопарка в строящейся школе Тюмени.Все планы будут реализованы до конца 2023 года, отмечают в областном правительстве."В ходе приёма по личным вопросам глава региона дал ряд поручений, исполнение которых взял под личный контроль. Все поставленные задачи должны быть решены в срок, подчеркнул Александр Моор", - сообщает пресс-служба губернатора.К числу задач относится газификация деревни Полуянова Тобольского района. Проект разработан, строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. "Запланировано строительство подводящего газопровода, а также сетей газораспределения для газификации 131 перспективного домовладения и перевода на газ котельной школы", – доложил замгубернатора Вячеслав Вахрин.Дом культуры в селе Петелино Ялуторовского района, где живут 940 человек, в том числе более 160 детей, будет построен на деньги из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта "Культура". В двухэтажном здании разместится универсальный зрительный зал и библиотека, сообщил замгубернатора Сергей Шустов.Аллея для прогулок с детьми и игровая площадка появятся в Александровском саду в Тобольске, который сейчас находится на реконструкции, а концепция его благоустройства признана победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, рассказал Вахрин.Открытия школы к 1 сентября 2023 года ждут в жилкомплексе "Плеханово" в Тюмени, там же будет организован технопарк "Кванториум", в котором дети смогут получать дополнительное образование по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям", - пояснил замгубернатора Алексей Райдер.
https://ria.ru/20220923/moor-1818863829.html
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общество, александр моор, тюменская область, кванториум, тобольск, тюмень
Тюменская область, Общество, Александр Моор, Тюменская область, Кванториум, Тобольск, Тюмень
17:30 09.11.2022
 
Моор провел личный прием жителей Тюменской области

Глава Тюменской области Моор ответил на просьбы жителей региона во время личного приема

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома культуры в ялуторовском селе, благоустройстве парка в Тобольске и открытии детского технопарка в строящейся школе Тюмени.
Все планы будут реализованы до конца 2023 года, отмечают в областном правительстве.
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"В ходе приёма по личным вопросам глава региона дал ряд поручений, исполнение которых взял под личный контроль. Все поставленные задачи должны быть решены в срок, подчеркнул Александр Моор", - сообщает пресс-служба губернатора.
К числу задач относится газификация деревни Полуянова Тобольского района. Проект разработан, строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. "Запланировано строительство подводящего газопровода, а также сетей газораспределения для газификации 131 перспективного домовладения и перевода на газ котельной школы", – доложил замгубернатора Вячеслав Вахрин.
Дом культуры в селе Петелино Ялуторовского района, где живут 940 человек, в том числе более 160 детей, будет построен на деньги из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта "Культура". В двухэтажном здании разместится универсальный зрительный зал и библиотека, сообщил замгубернатора Сергей Шустов.
Аллея для прогулок с детьми и игровая площадка появятся в Александровском саду в Тобольске, который сейчас находится на реконструкции, а концепция его благоустройства признана победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, рассказал Вахрин.
Открытия школы к 1 сентября 2023 года ждут в жилкомплексе "Плеханово" в Тюмени, там же будет организован технопарк "Кванториум", в котором дети смогут получать дополнительное образование по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям", - пояснил замгубернатора Алексей Райдер.
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