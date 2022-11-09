https://ria.ru/20221109/moor-1830302469.html

Моор провел личный прием жителей Тюменской области

Моор провел личный прием жителей Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2022

Моор провел личный прием жителей Тюменской области

Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:30

2022-11-09T17:30

2022-11-09T17:30

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

кванториум

тобольск

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области провел очередной личный прием жителей региона, на котором они узнали о планах по газификации тобольской деревни, строительстве Дома культуры в ялуторовском селе, благоустройстве парка в Тобольске и открытии детского технопарка в строящейся школе Тюмени.Все планы будут реализованы до конца 2023 года, отмечают в областном правительстве."В ходе приёма по личным вопросам глава региона дал ряд поручений, исполнение которых взял под личный контроль. Все поставленные задачи должны быть решены в срок, подчеркнул Александр Моор", - сообщает пресс-служба губернатора.К числу задач относится газификация деревни Полуянова Тобольского района. Проект разработан, строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. "Запланировано строительство подводящего газопровода, а также сетей газораспределения для газификации 131 перспективного домовладения и перевода на газ котельной школы", – доложил замгубернатора Вячеслав Вахрин.Дом культуры в селе Петелино Ялуторовского района, где живут 940 человек, в том числе более 160 детей, будет построен на деньги из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта "Культура". В двухэтажном здании разместится универсальный зрительный зал и библиотека, сообщил замгубернатора Сергей Шустов.Аллея для прогулок с детьми и игровая площадка появятся в Александровском саду в Тобольске, который сейчас находится на реконструкции, а концепция его благоустройства признана победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, рассказал Вахрин.Открытия школы к 1 сентября 2023 года ждут в жилкомплексе "Плеханово" в Тюмени, там же будет организован технопарк "Кванториум", в котором дети смогут получать дополнительное образование по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям", - пояснил замгубернатора Алексей Райдер.

https://ria.ru/20220923/moor-1818863829.html

https://ria.ru/20221026/bezopasnost-1826974426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр моор, тюменская область, кванториум, тобольск, тюмень