https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830377567.html

МИД Молдавии принял к сведению решение России о высылке своего дипломата

МИД Молдавии принял к сведению решение России о высылке своего дипломата - РИА Новости, 09.11.2022

МИД Молдавии принял к сведению решение России о высылке своего дипломата

Министерство иностранных дел Молдавии приняло к сведению решение Москвы о высылке одного из сотрудников молдавского посольства, выразив сожаление в связи с... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:50

2022-11-09T23:50

2022-11-09T23:50

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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии приняло к сведению решение Москвы о высылке одного из сотрудников молдавского посольства, выразив сожаление в связи с контекстом этого события, заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.МИД Молдавии 31 октября сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен персоной нон грата и должно покинуть страну. Москва приняла зеркальное решение и потребовала высылки одного из молдавских дипломатов в Москве.Он отметил, что решение Кишинева было основано на том, что ракетные удары по Украине якобы продолжают увеличивать риски для безопасности Молдавии, поэтому в министерстве сожалеют о контексте подобных мер.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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