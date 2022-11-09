МИД Молдавии принял к сведению решение России о высылке своего дипломата
МИД Молдавии принял к сведению решение России о высылке сотрудника посольства в Москве
© Фото : АГН "Москва"Здание посольства Молдавии в Москве
© Фото : АГН "Москва"
Здание посольства Молдавии в Москве. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии приняло к сведению решение Москвы о высылке одного из сотрудников молдавского посольства, выразив сожаление в связи с контекстом этого события, заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает распространенную российской стороной информацию о высылке молдавского дипломата из посольства нашей страны в Российской Федерации, принимая к сведению решение властей Москвы в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях", - заявил Водэ в комментарии, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Он отметил, что решение Кишинева было основано на том, что ракетные удары по Украине якобы продолжают увеличивать риски для безопасности Молдавии, поэтому в министерстве сожалеют о контексте подобных мер.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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