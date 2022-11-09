https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830212838.html

Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию

Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию - РИА Новости, 09.11.2022

Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию

Очередной массовый антиправительственный митинг пройдет в Кишиневе 13 ноября, заявил в среду оппозиционный молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:54

2022-11-09T13:54

2022-11-09T13:54

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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Очередной массовый антиправительственный митинг пройдет в Кишиневе 13 ноября, заявил в среду оппозиционный молдавский политик Илан Шор.Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко во вторник выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер оппозиционной партии обвинил руководство страны в узурпации власти."Я призываю всех коллег, членов партии, симпантизантов формирования, друзей встать, взяться за руки и - в бой. Приходите 13 ноября на манифестацию против этой лживой власти, против роста тарифов, но за новую жизнь. Собираемся у президентского дворца в 14.00 (15.00 мск)", - заявил Шор в ходе видеообращения в соцсетях.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829947393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илан шор, молдавия, кишинев, россия