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Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию - РИА Новости, 09.11.2022
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Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию
Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию - РИА Новости, 09.11.2022
Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию
Очередной массовый антиправительственный митинг пройдет в Кишиневе 13 ноября, заявил в среду оппозиционный молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:54
2022-11-09T13:54
в мире
илан шор
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Очередной массовый антиправительственный митинг пройдет в Кишиневе 13 ноября, заявил в среду оппозиционный молдавский политик Илан Шор.Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко во вторник выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер оппозиционной партии обвинил руководство страны в узурпации власти."Я призываю всех коллег, членов партии, симпантизантов формирования, друзей встать, взяться за руки и - в бой. Приходите 13 ноября на манифестацию против этой лживой власти, против роста тарифов, но за новую жизнь. Собираемся у президентского дворца в 14.00 (15.00 мск)", - заявил Шор в ходе видеообращения в соцсетях.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221108/moldaviya-1829947393.html
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в мире, илан шор, молдавия, кишинев, россия
В мире, Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Россия
13:54 09.11.2022
 
Молдавский политик Шор анонсировал антиправительственную акцию

Молдавский политик Шор анонсировал новую антиправительственную акцию

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Очередной массовый антиправительственный митинг пройдет в Кишиневе 13 ноября, заявил в среду оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко во вторник выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, запрос можно будет передать туда, если его одобрит правительство. Министр обвинил политсилу в попытке дестабилизации ситуации, незаконном финансировании и продвижении интересов иностранного государства. В свою очередь лидер оппозиционной партии обвинил руководство страны в узурпации власти.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 14:01
В Минюсте Молдавии предложили ликвидировать оппозиционную партию "Шор"
"Я призываю всех коллег, членов партии, симпантизантов формирования, друзей встать, взяться за руки и - в бой. Приходите 13 ноября на манифестацию против этой лживой власти, против роста тарифов, но за новую жизнь. Собираемся у президентского дворца в 14.00 (15.00 мск)", - заявил Шор в ходе видеообращения в соцсетях.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 17:36
Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы
 
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