https://ria.ru/20221109/mishustin-1830248807.html

Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС

Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС - РИА Новости, 09.11.2022

Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС

Каждый рубль из средств в помощь ВС РФ должен быть использован максимально эффективно, ресурсы надо сконцентрировать на конкретных задачах спецоперации, заявил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:10

2022-11-09T15:10

2022-11-09T15:20

михаил мишустин

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Каждый рубль из средств в помощь ВС РФ должен быть использован максимально эффективно, ресурсы надо сконцентрировать на конкретных задачах спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что "никто не снимал обязанности по сохранению устойчивости экономики, всей нашей финансовой системы"."Это задача не только экономического блока, но зона ответственности всей исполнительной власти страны", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221025/proekt-1826723539.html

россия

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михаил мишустин, вооруженные силы рф, россия, экономика