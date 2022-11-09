https://ria.ru/20221109/mishustin-1830248807.html
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС - РИА Новости, 09.11.2022
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС
Каждый рубль из средств в помощь ВС РФ должен быть использован максимально эффективно, ресурсы надо сконцентрировать на конкретных задачах спецоперации, заявил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:10
2022-11-09T15:10
2022-11-09T15:20
михаил мишустин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Каждый рубль из средств в помощь ВС РФ должен быть использован максимально эффективно, ресурсы надо сконцентрировать на конкретных задачах спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что "никто не снимал обязанности по сохранению устойчивости экономики, всей нашей финансовой системы"."Это задача не только экономического блока, но зона ответственности всей исполнительной власти страны", - добавил премьер.
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михаил мишустин, вооруженные силы рф, россия, экономика
Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика
15:10 09.11.2022 (обновлено: 15:20 09.11.2022)
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС
Премьер Мишустин призвал сконцентрировать ресурсы на конкретных задачах спецоперации