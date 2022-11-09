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Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/mishustin-1830248807.html
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС - РИА Новости, 09.11.2022
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС
Каждый рубль из средств в помощь ВС РФ должен быть использован максимально эффективно, ресурсы надо сконцентрировать на конкретных задачах спецоперации, заявил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:10
2022-11-09T15:20
михаил мишустин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Каждый рубль из средств в помощь ВС РФ должен быть использован максимально эффективно, ресурсы надо сконцентрировать на конкретных задачах спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что "никто не снимал обязанности по сохранению устойчивости экономики, всей нашей финансовой системы"."Это задача не только экономического блока, но зона ответственности всей исполнительной власти страны", - добавил премьер.
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михаил мишустин, вооруженные силы рф, россия, экономика
Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика
15:10 09.11.2022 (обновлено: 15:20 09.11.2022)
 
Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС

Премьер Мишустин призвал сконцентрировать ресурсы на конкретных задачах спецоперации

© РИА Новости / Павел БедняковПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Каждый рубль из средств в помощь ВС РФ должен быть использован максимально эффективно, ресурсы надо сконцентрировать на конкретных задачах спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важный момент - финансирование. Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на эти цели, должен быть использован максимально эффективно. Поэтому ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции", - сказал он заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Мишустин подчеркнул, что "никто не снимал обязанности по сохранению устойчивости экономики, всей нашей финансовой системы".
"Это задача не только экономического блока, но зона ответственности всей исполнительной власти страны", - добавил премьер.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинВооруженные силы РФРоссияЭкономика
 
 
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