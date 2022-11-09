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Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России - РИА Новости, 09.11.2022
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Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России
Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России - РИА Новости, 09.11.2022
Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что сложил свои полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:06
2022-11-09T16:06
родион мирошник
россия
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что сложил свои полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России."Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной - Луганская Народная Республика в составе России! Полномочия посла ЛНР в России слагаю, так как для субъектов республик в составе России послы не предусмотрены. Теперь мы одна страна", - написал он в своем Telegram-канале.Мирошник добавил, что у него есть предложения серьезных проектов, но говорить о них он пока не собирается.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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родион мирошник, россия, луганская народная республика
Родион Мирошник, Россия, Луганская Народная Республика
16:06 09.11.2022
 
Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России

Посол ЛНР Мирошник сложил полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что сложил свои полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России.
"Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной - Луганская Народная Республика в составе России! Полномочия посла ЛНР в России слагаю, так как для субъектов республик в составе России послы не предусмотрены. Теперь мы одна страна", - написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что у него есть предложения серьезных проектов, но говорить о них он пока не собирается.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Председатель Народного Собрания ЛНР Денис Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 15:00
Денис Мирошниченко: "дорожная карта" перехода ЛНР в Россию готова
 
Родион МирошникРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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