https://ria.ru/20221109/miroshnik-1830268523.html
Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России
Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России - РИА Новости, 09.11.2022
Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что сложил свои полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:06
2022-11-09T16:06
2022-11-09T16:06
родион мирошник
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что сложил свои полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России."Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной - Луганская Народная Республика в составе России! Полномочия посла ЛНР в России слагаю, так как для субъектов республик в составе России послы не предусмотрены. Теперь мы одна страна", - написал он в своем Telegram-канале.Мирошник добавил, что у него есть предложения серьезных проектов, но говорить о них он пока не собирается.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221103/miroshnichenko-1828917780.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, россия, луганская народная республика
Родион Мирошник, Россия, Луганская Народная Республика
Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России
Посол ЛНР Мирошник сложил полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России