https://ria.ru/20221109/miroshnik-1830268523.html

Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России

Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России - РИА Новости, 09.11.2022

Мирошник сложил полномочия главы представительства ЛНР в России

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что сложил свои полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:06

2022-11-09T16:06

2022-11-09T16:06

родион мирошник

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что сложил свои полномочия из-за отсутствия такого поста в субъектах России."Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной - Луганская Народная Республика в составе России! Полномочия посла ЛНР в России слагаю, так как для субъектов республик в составе России послы не предусмотрены. Теперь мы одна страна", - написал он в своем Telegram-канале.Мирошник добавил, что у него есть предложения серьезных проектов, но говорить о них он пока не собирается.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221103/miroshnichenko-1828917780.html

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

родион мирошник, россия, луганская народная республика