https://ria.ru/20221109/meta-1830246549.html

Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников

Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников - РИА Новости, 09.11.2022

Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников

Американская компания Meta* уволит более 11 тысяч сотрудников, или почти 13% от всего персонала, сообщил ее создатель Марк Цукерберг. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:06

2022-11-09T15:06

2022-11-09T15:06

в мире

марк цукерберг

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская компания Meta* уволит более 11 тысяч сотрудников, или почти 13% от всего персонала, сообщил ее создатель Марк Цукерберг."Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", - приводятся в релизе компании слова Цукерберга.Он также добавил, что принят ряд дополнительных мер, таких как снижение дискреционных расходов и продление приостановки найма на первый квартал (но с небольшим количеством исключений). По словам главы компании, такие меры связаны с тем, что доходы компании оказались намного ниже ожиданий, в том числе из-за макроэкономических условий и роста конкуренции.По состоянию на конец сентября 2022 года число сотрудников Meta* составляло 87 314 человек, что было на 28% больше по сравнению с предыдущим годом.На предварительных торгах акции компании дорожают на 3,7%.Компания Facebook* 28 октября прошлого года объявила о переименовании в Meta*. Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/meta-1830208871.html

https://ria.ru/20221011/zakon-1823249862.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, марк цукерберг, meta (метавселенная)