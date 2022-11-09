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Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников - РИА Новости, 09.11.2022
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Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников
Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников - РИА Новости, 09.11.2022
Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников
Американская компания Meta* уволит более 11 тысяч сотрудников, или почти 13% от всего персонала, сообщил ее создатель Марк Цукерберг. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:06
2022-11-09T15:06
в мире
марк цукерберг
meta (метавселенная)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская компания Meta* уволит более 11 тысяч сотрудников, или почти 13% от всего персонала, сообщил ее создатель Марк Цукерберг."Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", - приводятся в релизе компании слова Цукерберга.Он также добавил, что принят ряд дополнительных мер, таких как снижение дискреционных расходов и продление приостановки найма на первый квартал (но с небольшим количеством исключений). По словам главы компании, такие меры связаны с тем, что доходы компании оказались намного ниже ожиданий, в том числе из-за макроэкономических условий и роста конкуренции.По состоянию на конец сентября 2022 года число сотрудников Meta* составляло 87 314 человек, что было на 28% больше по сравнению с предыдущим годом.На предварительных торгах акции компании дорожают на 3,7%.Компания Facebook* 28 октября прошлого года объявила о переименовании в Meta*. Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221109/meta-1830208871.html
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в мире, марк цукерберг, meta (метавселенная)
В мире, Марк Цукерберг, Meta (метавселенная)
15:06 09.11.2022
 
Meta* сократит более 11 тысяч сотрудников

Компания Meta сократит более 11 тысяч сотрудников, или почти 13 процентов персонала

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники компании в офисе
Сотрудники компании в офисе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники компании в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская компания Meta* уволит более 11 тысяч сотрудников, или почти 13% от всего персонала, сообщил ее создатель Марк Цукерберг.
"Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", - приводятся в релизе компании слова Цукерберга.
Он также добавил, что принят ряд дополнительных мер, таких как снижение дискреционных расходов и продление приостановки найма на первый квартал (но с небольшим количеством исключений). По словам главы компании, такие меры связаны с тем, что доходы компании оказались намного ниже ожиданий, в том числе из-за макроэкономических условий и роста конкуренции.
По состоянию на конец сентября 2022 года число сотрудников Meta* составляло 87 314 человек, что было на 28% больше по сравнению с предыдущим годом.
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Компания Facebook* 28 октября прошлого года объявила о переименовании в Meta*. Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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