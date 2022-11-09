https://ria.ru/20221109/meta-1830208871.html

Meta* не стала подавать кассацию на решение о блокировке соцсетей в России

Meta* не стала подавать кассацию на решение о блокировке соцсетей в России - РИА Новости, 09.11.2022

Meta* не стала подавать кассацию на решение о блокировке соцсетей в России

Компания Meta Platforms* так и не подала кассационную жалобу на решение о признании своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook* и РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:46

2022-11-09T13:46

2022-11-09T15:05

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Компания Meta Platforms* так и не подала кассационную жалобу на решение о признании своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook* и Instagram*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Жалоба от компании Meta Platforms* не поступала, срок обжалования судебных актов пропущен", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, компания лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения Тверского суда Москвы, в том числе, в Верховном суде РФ.В марте Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.В итоге Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, как и саму Meta*. В то же время решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок, также не попал под рестрикции мессенджер Whatsapp, принадлежащий корпорации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221025/whatsapp-1826598467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, facebook, москва, whatsapp inc.