13:46 09.11.2022 (обновлено: 15:05 09.11.2022)
Meta* не стала подавать кассацию на решение о блокировке соцсетей в России
Meta не стала подавать кассацию на решение о блокировке Facebook и Instagram в России
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Компания Meta Platforms* так и не подала кассационную жалобу на решение о признании своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook* и Instagram*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба от компании Meta Platforms* не поступала, срок обжалования судебных актов пропущен", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, компания лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения Тверского суда Москвы, в том числе, в Верховном суде РФ.
В марте Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
В итоге Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, как и саму Meta*. В то же время решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок, также не попал под рестрикции мессенджер Whatsapp, принадлежащий корпорации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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