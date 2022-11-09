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В Приамурье создают бюджетные места в частных детсадах в ходе нацпроекта

В Приамурье создают бюджетные места в частных детсадах в ходе нацпроекта - РИА Новости, 09.11.2022

В Приамурье создают бюджетные места в частных детсадах в ходе нацпроекта

Дополнительные бюджетные места создают в частных детских садах Амурской области за счет субсидии министерства образования и науки региона в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:07

2022-11-09T09:07

2022-11-09T09:07

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Дополнительные бюджетные места создают в частных детских садах Амурской области за счет субсидии министерства образования и науки региона в рамках нацпроекта "Демография", сообщил губернатор Василий Орлов."Нацпроект "Демография" помогает нам создавать дополнительные "бюджетные" места в частных детских садах области. Стоимость родительской платы за них максимально приближена к цене государственных. До конца года будет создано 65 мест", - приводит правительство Приамурья слова Орлова.Он отметил, что детей в возрасте от 1,5 до 3 лет примут четыре детсада. Эти учреждения получили субсидии на 8 миллионов рублей. На них покупают мебель, посуду, постельное белье, интерактивное оборудование для развития детей, игрушки и другое.Цель выделения субсидий частным детсадам – создание новых мест для детей и сокращение очереди в муниципальные детские сады.Власти отмечают, что сегодня очередь для детей в возрасте до 3 лет сохраняется только в Благовещенске. Для ее ликвидации третий год подряд из бюджета региона выделяется финансирование, с помощью которого ребят, не получивших путевки в муниципальный детсад, устраивают в частное учреждение. При этом очередь за ребенком сохраняется.Кроме того, проблема решается и за счет строительства детсадов. В этом году в рамках национального проекта "Демография" и федеральной программы "Стимул" два учреждения для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка на 70 мест и в селе Чигири на 120 мест.

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амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), благовещенск, общество