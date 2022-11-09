https://ria.ru/20221109/melnik-1830288861.html
Просьба Мельника о поставке истребителей из Германии разозлила немцев
Просьба Мельника о поставке истребителей из Германии разозлила немцев - РИА Новости, 09.11.2022
Просьба Мельника о поставке истребителей из Германии разозлила немцев
Пользователи Twitter из Германии пришли в ярость из-за предложения бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника открыть программу поставок Киеву... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:56
2022-11-09T16:56
2022-11-09T17:50
в мире
олаф шольц
владимир зеленский
киев
евросоюз
германия
twitter
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_ad0790a15f5ebc436add19d342f5e265.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Германии пришли в ярость из-за предложения бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника открыть программу поставок Киеву истребителей "Тайфун"."Евроистребитель "Тайфун" лучше всех! Я лично его опробовал. Немецкой правящей коалиции следует запустить долгосрочную программу поставки этих суперистребителей Украине как будущему члену НАТО", — написал дипломат в блоге, сопроводив публикацию своей фотографией в кабине этого самолета.Немецкие пользователи, в свою очередь, негативно отреагировали на идею Мельника."Да, этот евроистребитель настолько хорош, что мы закупаем американские F35…" — с иронией отметил sickofit."Как насчет того, чтобы купить их самостоятельно? Кошелек властей Германии явно пустеет, и на многое приходится брать кредиты", — предложил Ich bin’s."Ты понимаешь, что это не игрушки? Каждый день гибнут люди, почему бы вам не положить конец этой войне? Как же переговоры и перемирие?" — спросил ManaSc."Ну и когда Украина собирается платить за это?" — поинтересовался Thomas."Никакого немецкого оружия и налогов для коррумпированной Украины! Никакого членства Украины в НАТО и ЕС!" — заявил S.peter."Да, босс, мы теперь работаем только на Украину. Есть еще заказы?" — пошутил Irmi Ersfeld."Лучше бы сделали что-нибудь толковое, например, изучили бы самолетостроение. Тогда бы сами собирали эти проклятые истребители и не просили бы милостыню", — съязвил Dr. Fischer."А что мы получим за это?" — спросил Meemington.Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ отказался от такой идеи, объясняя это необходимостью "избежать односторонних действий".Киев неоднократно выражал недовольство действиями Берлина. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанные Германией пять тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение он сопроводил надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
https://ria.ru/20221106/makeev-1829507355.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/melnik-1828398782.html
https://ria.ru/20221028/melnik-1827580749.html
киев
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_0b68c05aad35d7767135d851ca5b968c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, владимир зеленский, киев, евросоюз, германия, twitter, украина, нато, андрей мельник
В мире, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, Германия, Twitter, Украина, НАТО, Андрей Мельник
16:56 09.11.2022 (обновлено: 17:50 09.11.2022)
Просьба Мельника о поставке истребителей из Германии разозлила немцев
Просьба Мельника о поставке Киеву истребителей разозлила пользователей Twitter
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
из Германии пришли в ярость из-за предложения бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника открыть программу поставок Киеву истребителей "Тайфун".
"Евроистребитель "Тайфун" лучше всех! Я лично его опробовал. Немецкой правящей коалиции следует запустить долгосрочную программу поставки этих суперистребителей Украине как будущему члену НАТО", — написал дипломат в блоге, сопроводив публикацию своей фотографией в кабине этого самолета.
Немецкие пользователи, в свою очередь, негативно отреагировали на идею Мельника.
"Да, этот евроистребитель настолько хорош, что мы закупаем американские F35…" — с иронией отметил sickofit.
"Как насчет того, чтобы купить их самостоятельно? Кошелек властей Германии явно пустеет, и на многое приходится брать кредиты", — предложил Ich bin’s.
"Ты понимаешь, что это не игрушки? Каждый день гибнут люди, почему бы вам не положить конец этой войне? Как же переговоры и перемирие?" — спросил ManaSc.
"Ну и когда Украина собирается платить за это?" — поинтересовался Thomas.
"Никакого немецкого оружия и налогов для коррумпированной Украины! Никакого членства Украины в НАТО и ЕС
!" — заявил S.peter.
"Да, босс, мы теперь работаем только на Украину. Есть еще заказы?" — пошутил Irmi Ersfeld.
"Лучше бы сделали что-нибудь толковое, например, изучили бы самолетостроение. Тогда бы сами собирали эти проклятые истребители и не просили бы милостыню", — съязвил Dr. Fischer.
"А что мы получим за это?" — спросил Meemington.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник
ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву
сотен немецких танков Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц
в ответ отказался от такой идеи, объясняя это необходимостью "избежать односторонних действий".
Киев неоднократно выражал недовольство действиями Берлина. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович
заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанные Германией пять тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение он сопроводил надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".