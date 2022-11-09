https://ria.ru/20221109/melnik-1830288861.html

Просьба Мельника о поставке истребителей из Германии разозлила немцев

Просьба Мельника о поставке истребителей из Германии разозлила немцев - РИА Новости, 09.11.2022

Просьба Мельника о поставке истребителей из Германии разозлила немцев

Пользователи Twitter из Германии пришли в ярость из-за предложения бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника открыть программу поставок Киеву... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:56

2022-11-09T16:56

2022-11-09T17:50

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Германии пришли в ярость из-за предложения бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника открыть программу поставок Киеву истребителей "Тайфун"."Евроистребитель "Тайфун" лучше всех! Я лично его опробовал. Немецкой правящей коалиции следует запустить долгосрочную программу поставки этих суперистребителей Украине как будущему члену НАТО", — написал дипломат в блоге, сопроводив публикацию своей фотографией в кабине этого самолета.Немецкие пользователи, в свою очередь, негативно отреагировали на идею Мельника."Да, этот евроистребитель настолько хорош, что мы закупаем американские F35…" — с иронией отметил sickofit."Как насчет того, чтобы купить их самостоятельно? Кошелек властей Германии явно пустеет, и на многое приходится брать кредиты", — предложил Ich bin’s."Ты понимаешь, что это не игрушки? Каждый день гибнут люди, почему бы вам не положить конец этой войне? Как же переговоры и перемирие?" — спросил ManaSc."Ну и когда Украина собирается платить за это?" — поинтересовался Thomas."Никакого немецкого оружия и налогов для коррумпированной Украины! Никакого членства Украины в НАТО и ЕС!" — заявил S.peter."Да, босс, мы теперь работаем только на Украину. Есть еще заказы?" — пошутил Irmi Ersfeld."Лучше бы сделали что-нибудь толковое, например, изучили бы самолетостроение. Тогда бы сами собирали эти проклятые истребители и не просили бы милостыню", — съязвил Dr. Fischer."А что мы получим за это?" — спросил Meemington.Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ отказался от такой идеи, объясняя это необходимостью "избежать односторонних действий".Киев неоднократно выражал недовольство действиями Берлина. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанные Германией пять тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение он сопроводил надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".

https://ria.ru/20221106/makeev-1829507355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/melnik-1828398782.html

https://ria.ru/20221028/melnik-1827580749.html

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в мире, олаф шольц, владимир зеленский, киев, евросоюз, германия, twitter, украина, нато, андрей мельник