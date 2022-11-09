https://ria.ru/20221109/matritsa-1830003098.html

Звезда "Матрицы" снимется в сериале по "Звездным войнам"

Звезда "Матрицы" снимется в сериале по "Звездным войнам" - РИА Новости, 09.11.2022

Звезда "Матрицы" снимется в сериале по "Звездным войнам"

Кэрри-Энн Мосс снимется в сериале Лесли Хэдланд "Аколит", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:02

2022-11-09T07:02

2022-11-09T07:02

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Кэрри-Энн Мосс снимется в сериале Лесли Хэдланд "Аколит", пишет The Hollywood Reporter.Это приквел первого эпизода "Звездных войн". События в шоу разворачиваются в конце эпохи Расцвета Республики.Кого именно сыграет Мосс, в статье не говорится. Известно, что в сериале также задействованы Амандла Стенберг, Джоди Тернер-Смит, Ли Джон Джэ, Мэнни Хасинто, Чарли Барнетт, Дафни Кин.Мировую известность Кэрри-Энн Мосс принесла роль Тринити в культовой "Матрице". Ее героиня — возлюбленная Нео (Киану Ривз).

https://ria.ru/20221103/bellucci-1828883811.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, киану ривз