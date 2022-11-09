https://ria.ru/20221109/matritsa-1830003098.html
Звезда "Матрицы" снимется в сериале по "Звездным войнам"
Звезда "Матрицы" снимется в сериале по "Звездным войнам" - РИА Новости, 09.11.2022
Звезда "Матрицы" снимется в сериале по "Звездным войнам"
Кэрри-Энн Мосс снимется в сериале Лесли Хэдланд "Аколит", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:02
2022-11-09T07:02
2022-11-09T07:02
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Кэрри-Энн Мосс снимется в сериале Лесли Хэдланд "Аколит", пишет The Hollywood Reporter.Это приквел первого эпизода "Звездных войн". События в шоу разворачиваются в конце эпохи Расцвета Республики.Кого именно сыграет Мосс, в статье не говорится. Известно, что в сериале также задействованы Амандла Стенберг, Джоди Тернер-Смит, Ли Джон Джэ, Мэнни Хасинто, Чарли Барнетт, Дафни Кин.Мировую известность Кэрри-Энн Мосс принесла роль Тринити в культовой "Матрице". Ее героиня — возлюбленная Нео (Киану Ривз).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, киану ривз
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Киану Ривз
Звезда "Матрицы" снимется в сериале по "Звездным войнам"
Звезда "Матрицы" Кэрри-Энн Мосс снимется в сериале "Аколит" франшизы "Звездные войны"
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Кэрри-Энн Мосс снимется в сериале Лесли Хэдланд "Аколит", пишет
The Hollywood Reporter.
Это приквел первого эпизода "Звездных войн". События в шоу разворачиваются в конце эпохи Расцвета Республики.
Кого именно сыграет Мосс, в статье не говорится.
Известно, что в сериале также задействованы Амандла Стенберг, Джоди Тернер-Смит, Ли Джон Джэ, Мэнни Хасинто, Чарли Барнетт, Дафни Кин.
Мировую известность Кэрри-Энн Мосс принесла роль Тринити в культовой "Матрице". Ее героиня — возлюбленная Нео (Киану Ривз).