https://ria.ru/20221109/marshruty-1830353031.html

Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области

Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области - РИА Новости, 09.11.2022

Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области

Студенты и школьники смогут посетить уникальные научные объекты Нижегородской области, ставшей одним из 10 пилотных регионов России, которые разработают... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:02

2022-11-09T20:02

2022-11-09T20:02

нижегородская область

дмитрий чернышенко

глеб никитин

валерий чкалов

россия

нижегородская область

красное сормово

выксунский металлургический завод

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Студенты и школьники смогут посетить уникальные научные объекты Нижегородской области, ставшей одним из 10 пилотных регионов России, которые разработают научно-популярные туристические маршруты для молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в среду объявил, что программа научно-популярного туризма для молодежи стартует в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В десятку пилотных регионов, где россияне могут ознакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области."Маршруты будут составляться таким образом, чтобы путешественники смогли ознакомиться с историей регионов и попробовать себя в роли ученых. Одним из таких тематических маршрутов станет экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением мест проживания и работы нашего знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина. В рамках экскурсии туристы смогут посетить Технический музей, радиолабораторию Нижегородского университета имени Лобачевского, музей завода "Красное Сормово" и целый ряд других объектов", – приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, для посещения будут доступны объекты научно-популярного туризма и за пределами Нижнего Новгорода. Так, в Чкаловске это центр туризма "Русские крылья" и интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи "Вираж" Мемориального музея Валерия Чкалова, а в Выксе – музей истории Выксунского металлургического завода.Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, программы по научно-популярным маршрутам, связанным с уникальными исследовательскими объектами и научными достижениями, формируются для широкой аудитории.

https://ria.ru/20221109/obschezhitie-1830325267.html

https://ria.ru/20221108/ekotekhnopark-1829900233.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

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дмитрий чернышенко, глеб никитин, валерий чкалов, россия, нижегородская область, красное сормово, выксунский металлургический завод, нижний новгород, туризм, новости - туризм