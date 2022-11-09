Рейтинг@Mail.ru
Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20221109/marshruty-1830353031.html
Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области
Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области - РИА Новости, 09.11.2022
Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области
Студенты и школьники смогут посетить уникальные научные объекты Нижегородской области, ставшей одним из 10 пилотных регионов России, которые разработают... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:02
2022-11-09T20:02
нижегородская область
дмитрий чернышенко
глеб никитин
валерий чкалов
россия
нижегородская область
красное сормово
выксунский металлургический завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781733971_56:0:3016:1665_1920x0_80_0_0_b3fbfe7d422ca1a7b304752ac29d0387.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Студенты и школьники смогут посетить уникальные научные объекты Нижегородской области, ставшей одним из 10 пилотных регионов России, которые разработают научно-популярные туристические маршруты для молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в среду объявил, что программа научно-популярного туризма для молодежи стартует в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В десятку пилотных регионов, где россияне могут ознакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области."Маршруты будут составляться таким образом, чтобы путешественники смогли ознакомиться с историей регионов и попробовать себя в роли ученых. Одним из таких тематических маршрутов станет экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением мест проживания и работы нашего знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина. В рамках экскурсии туристы смогут посетить Технический музей, радиолабораторию Нижегородского университета имени Лобачевского, музей завода "Красное Сормово" и целый ряд других объектов", – приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, для посещения будут доступны объекты научно-популярного туризма и за пределами Нижнего Новгорода. Так, в Чкаловске это центр туризма "Русские крылья" и интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи "Вираж" Мемориального музея Валерия Чкалова, а в Выксе – музей истории Выксунского металлургического завода.Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, программы по научно-популярным маршрутам, связанным с уникальными исследовательскими объектами и научными достижениями, формируются для широкой аудитории.
https://ria.ru/20221109/obschezhitie-1830325267.html
https://ria.ru/20221108/ekotekhnopark-1829900233.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781733971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33780b640e58b5d172a6790bb95e4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, глеб никитин, валерий чкалов, россия, нижегородская область, красное сормово, выксунский металлургический завод, нижний новгород, туризм, новости - туризм
Нижегородская область, Дмитрий Чернышенко, Глеб Никитин, Валерий Чкалов, Россия, Нижегородская область, Красное Сормово, Выксунский металлургический завод, Нижний Новгород, Туризм, Новости - Туризм
20:02 09.11.2022
 
Научно-популярные маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области

Научно-популярные туристические маршруты для молодежи разработают в Нижегородской области

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде
Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Студенты и школьники смогут посетить уникальные научные объекты Нижегородской области, ставшей одним из 10 пилотных регионов России, которые разработают научно-популярные туристические маршруты для молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в среду объявил, что программа научно-популярного туризма для молодежи стартует в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В десятку пилотных регионов, где россияне могут ознакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области.
Связка ключей от квартир жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:30Нижегородская область
В Нижнем Новгороде жильцам общежития для сотрудников МВД вручили ключи
"Маршруты будут составляться таким образом, чтобы путешественники смогли ознакомиться с историей регионов и попробовать себя в роли ученых. Одним из таких тематических маршрутов станет экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением мест проживания и работы нашего знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина. В рамках экскурсии туристы смогут посетить Технический музей, радиолабораторию Нижегородского университета имени Лобачевского, музей завода "Красное Сормово" и целый ряд других объектов", – приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По словам главы региона, для посещения будут доступны объекты научно-популярного туризма и за пределами Нижнего Новгорода. Так, в Чкаловске это центр туризма "Русские крылья" и интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи "Вираж" Мемориального музея Валерия Чкалова, а в Выксе – музей истории Выксунского металлургического завода.
Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, программы по научно-популярным маршрутам, связанным с уникальными исследовательскими объектами и научными достижениями, формируются для широкой аудитории.
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:43Нижегородская область
Нижегородская область получит 1,4 миллиарда рублей на экотехнопарк
 
Нижегородская областьДмитрий ЧернышенкоГлеб НикитинВалерий ЧкаловРоссияНижегородская областьКрасное СормовоВыксунский металлургический заводНижний НовгородТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала