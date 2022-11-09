https://ria.ru/20221109/markirovka-1830160062.html

Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий

Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий - РИА Новости, 09.11.2022

Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий

Правительство РФ отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий, сроки перенесены на 2024 год, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:03

2022-11-09T11:03

2022-11-09T11:15

экономика

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий, сроки перенесены на 2024 год, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о нанесении специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом."Для ювелирных изделий, произведенных в России или ввезенных из стран Евразийского экономического союза, необходимость наличия такой маркировки переносится с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для ювелирных изделий, ввезенных из других государств, а также для изделий, заявленных в качестве остатков, этот срок переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года", - сообщил кабмин.В правительстве пояснили, что таким образом у представителей отрасли появится дополнительное время, чтобы перестроиться на работу в новом формате.Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара – от производителя или импортера до конечного потребителя.

https://ria.ru/20220822/ikra-1811327072.html

https://ria.ru/20221004/markirovka-1821432391.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евразийский экономический союз