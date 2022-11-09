https://ria.ru/20221109/markirovka-1830160062.html
Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий
Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий - РИА Новости, 09.11.2022
Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий
Правительство РФ отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий, сроки перенесены на 2024 год, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:03
2022-11-09T11:03
2022-11-09T11:15
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий, сроки перенесены на 2024 год, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о нанесении специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом."Для ювелирных изделий, произведенных в России или ввезенных из стран Евразийского экономического союза, необходимость наличия такой маркировки переносится с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для ювелирных изделий, ввезенных из других государств, а также для изделий, заявленных в качестве остатков, этот срок переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года", - сообщил кабмин.В правительстве пояснили, что таким образом у представителей отрасли появится дополнительное время, чтобы перестроиться на работу в новом формате.Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара – от производителя или импортера до конечного потребителя.
https://ria.ru/20220822/ikra-1811327072.html
https://ria.ru/20221004/markirovka-1821432391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз
11:03 09.11.2022 (обновлено: 11:15 09.11.2022)
Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий
Введение обязательной маркировки ювелирных изделий перенесли на 2024 год
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий, сроки перенесены на 2024 год, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение продлить сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о нанесении специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом.
"Для ювелирных изделий, произведенных в России или ввезенных из стран Евразийского экономического союза
, необходимость наличия такой маркировки переносится с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для ювелирных изделий, ввезенных из других государств, а также для изделий, заявленных в качестве остатков, этот срок переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года", - сообщил кабмин.
В правительстве пояснили, что таким образом у представителей отрасли появится дополнительное время, чтобы перестроиться на работу в новом формате.
Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Он также дает возможность проследить весь путь товара – от производителя или импортера до конечного потребителя.