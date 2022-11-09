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Во Франции Макрона обвинили в развороте на 180 градусов из-за нефти - РИА Новости, 09.11.2022
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Во Франции Макрона обвинили в развороте на 180 градусов из-за нефти
Во Франции Макрона обвинили в развороте на 180 градусов из-за нефти - РИА Новости, 09.11.2022
Во Франции Макрона обвинили в развороте на 180 градусов из-за нефти
Президента Франции Эммануэля Макрона уличили в лицемерии из-за резкой перемены отношения к венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро из-за нефти, пишут местные... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:36
2022-11-09T15:20
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
египет
венесуэла
франция
николас мадуро
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона уличили в лицемерии из-за резкой перемены отношения к венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро из-за нефти, пишут местные СМИ."Полутораминутное рукопожатие и беседа в кулуарах экологического саммита в Египте в понедельник были краткими, но они разительно отличаются от ранних комментариев Макрона, который в 2019 назвал Мадуро "нелегитимным лидером", — указывает France24.Кроме того, на изменившийся подход главы Пятой республики обратил внимание лидер партии LFI Жан-Люк Меланшон."Нужда в нефти делает людей вежливыми", — написал он в своем Twitter-аккаунте.Газета Liberation, в свою очередь, назвала это разворотом на 180 градусов в отношениях с Мадуро.Экологический саммит COP27 открылся на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье. По информации France24, президент Франции заявил о желании создать длительные взаимовыгодные отношения с Венесуэлой.Мадуро во время беседы также заявил, что Франция должна играть положительную роль в южноамериканском регионе и что у них с Макроном "много общих хороших друзей".США, Франция и другие страны ЕС не признали переизбрание Мадуро в 2018 году легитимным, считая Хуана Гуайдо действующим президентом. Макрон, в свою очередь, называл Мадуро нелегитимным правителем и призывал к "восстановлению демократии" в Венесуэле.
https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html
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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, египет, венесуэла, франция, николас мадуро, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Египет, Венесуэла, Франция, Николас Мадуро, Евросоюз
14:36 09.11.2022 (обновлено: 15:20 09.11.2022)
 
Во Франции Макрона обвинили в развороте на 180 градусов из-за нефти

Liberation: во Франции поворот Макрона на 180 градусов в отношении Мадуро сочли лицемерием

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона уличили в лицемерии из-за резкой перемены отношения к венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро из-за нефти, пишут местные СМИ.
"Полутораминутное рукопожатие и беседа в кулуарах экологического саммита в Египте в понедельник были краткими, но они разительно отличаются от ранних комментариев Макрона, который в 2019 назвал Мадуро "нелегитимным лидером", — указывает France24.
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Кроме того, на изменившийся подход главы Пятой республики обратил внимание лидер партии LFI Жан-Люк Меланшон.
"Нужда в нефти делает людей вежливыми", — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Газета Liberation, в свою очередь, назвала это разворотом на 180 градусов в отношениях с Мадуро.
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Экологический саммит COP27 открылся на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье. По информации France24, президент Франции заявил о желании создать длительные взаимовыгодные отношения с Венесуэлой.
Мадуро во время беседы также заявил, что Франция должна играть положительную роль в южноамериканском регионе и что у них с Макроном "много общих хороших друзей".
США, Франция и другие страны ЕС не признали переизбрание Мадуро в 2018 году легитимным, считая Хуана Гуайдо действующим президентом. Макрон, в свою очередь, называл Мадуро нелегитимным правителем и призывал к "восстановлению демократии" в Венесуэле.
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В миреЦены на нефтьЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонЕгипетВенесуэлаФранцияНиколас МадуроЕвросоюз
 
 
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