https://ria.ru/20221109/lyayen-1830199022.html

"Разжигатель войны": в Сети осудили слова фон дер Ляйен о топливе из России

"Разжигатель войны": в Сети осудили слова фон дер Ляйен о топливе из России - РИА Новости, 09.11.2022

"Разжигатель войны": в Сети осудили слова фон дер Ляйен о топливе из России

В Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переходе с российского топлива на возобновляемые источники энергии. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:09

2022-11-09T13:09

2022-11-09T14:32

урсула фон дер ляйен

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москва

сша

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переходе с российского топлива на возобновляемые источники энергии."Этот год привел к тектоническим изменениям в глобальной энергетической системе. Европа быстро переключается с российского топлива на возобновляемые источники энергии. Это замечательная возможность для наших доверенных партнеров", — написала политик.Однако пользователи крайне негативно оценили ее высказывание."Европа быстро переключается с российского топлива на возобновляемые источники (с китайскими характеристиками)", — пошутил Gabriel Galy."Любой переход в энергетической системе не значит ничего для обычных людей, если она остается в руках спекулянтов и международного капитала", — отметил FreeThinkingScot."Научное сообщество несогласно", — написал Mario Silva."Вор и разжигатель войны", — выразил мнение symmetricat."Ваша задача — создать хаос в мире, а уже затем предложить решение", — заключил D.D.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221108/klimat-1829987359.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/lyayen-1830019538.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/bayden-1828258195.html

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урсула фон дер ляйен, европа, москва, сша, еврокомиссия, twitter