13:09 09.11.2022 (обновлено: 14:32 09.11.2022)
"Разжигатель войны": в Сети осудили слова фон дер Ляйен о топливе из России
В Twitter разозлились на заявление главы ЕК фон дер Ляйен о российском топливе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переходе с российского топлива на возобновляемые источники энергии.
"Этот год привел к тектоническим изменениям в глобальной энергетической системе. Европа быстро переключается с российского топлива на возобновляемые источники энергии. Это замечательная возможность для наших доверенных партнеров", — написала политик.
Однако пользователи крайне негативно оценили ее высказывание.
"Европа быстро переключается с российского топлива на возобновляемые источники (с китайскими характеристиками)", — пошутил Gabriel Galy.
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"Любой переход в энергетической системе не значит ничего для обычных людей, если она остается в руках спекулянтов и международного капитала", — отметил FreeThinkingScot.
"Научное сообщество несогласно", — написал Mario Silva.
"Вор и разжигатель войны", — выразил мнение symmetricat.
"Ваша задача — создать хаос в мире, а уже затем предложить решение", — заключил D.D.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.