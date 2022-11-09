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Путин и Лукашенко поговорили по телефону - РИА Новости, 09.11.2022
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Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Путин и Лукашенко поговорили по телефону - РИА Новости, 09.11.2022
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы предстоящего заседания... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:05
2022-11-09T12:13
одкб
безопасность
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы предстоящего заседания ОДКБ, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года", - говорится в сообщении.
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одкб, безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
ОДКБ, Безопасность, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
12:05 09.11.2022 (обновлено: 12:13 09.11.2022)
 
Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты Путин и Лукашенко 8 ноября обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы предстоящего заседания ОДКБ, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:41
Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку
 
ОДКББезопасностьРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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