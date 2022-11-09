https://ria.ru/20221109/lukashenko-1830180611.html
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Путин и Лукашенко поговорили по телефону - РИА Новости, 09.11.2022
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы предстоящего заседания... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:05
2022-11-09T12:05
2022-11-09T12:13
одкб
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россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы предстоящего заседания ОДКБ, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одкб, безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
ОДКБ, Безопасность, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
12:05 09.11.2022 (обновлено: 12:13 09.11.2022)
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Президенты Путин и Лукашенко 8 ноября обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ