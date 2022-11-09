https://ria.ru/20221109/lukashenko-1830180611.html

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Путин и Лукашенко поговорили по телефону - РИА Новости, 09.11.2022

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы предстоящего заседания... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:05

2022-11-09T12:05

2022-11-09T12:13

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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы предстоящего заседания ОДКБ, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года", - говорится в сообщении.

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Кирилл Волков

одкб, безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин