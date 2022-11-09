https://ria.ru/20221109/lugovoy-1830127718.html
Луговой попросил проверить польскую организацию в Екатеринбурге
Луговой попросил проверить польскую организацию в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.11.2022
Луговой попросил проверить польскую организацию в Екатеринбурге
Замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил запросы о проверке деятельности екатеринбургской организации "Польское общество... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:50
2022-11-09T08:50
2022-11-09T08:50
андрей луговой
игорь краснов
владимир колокольцев
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил запросы о проверке деятельности екатеринбургской организации "Польское общество "Полярос" генпрокурору Игорю Краснову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, а также министру просвещения Сергею Кравцову.В своих запросах, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, депутат просит провести комплексную проверку деятельности организации."Полярос" наделен правом выдачи справки ("zaswiadczenie"), позволяющей россиянину получить Карту поляка (официальный документ, наделяющий российского гражданина рядом прав, в том числе бесплатно оформлять польскую долгосрочную визу, легально работать и заниматься предпринимательской деятельностью в Польше, пишет Луговой в запросах.Луговой считает, что объединение под прикрытием культурных и просветительских проектов действует в интересах "иной страны", нанося ущерб российской государственности, в случае подтверждения фактов деструктивного влияния и формирования сети западных агентов польская организация должна быть ликвидирована.
https://ria.ru/20221108/parodiya-1829981951.html
https://ria.ru/20221108/grinpis-1830001235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луговой, игорь краснов, владимир колокольцев, екатеринбург, общество
Андрей Луговой, Игорь Краснов, Владимир Колокольцев, Екатеринбург, Общество
Луговой попросил проверить польскую организацию в Екатеринбурге
Депутат Луговой попросил проверить польскую организацию "Полярос" в Екатеринбурге
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил запросы о проверке деятельности екатеринбургской организации "Польское общество "Полярос" генпрокурору Игорю Краснову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, а также министру просвещения Сергею Кравцову.
В своих запросах, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, депутат просит провести комплексную проверку деятельности организации.
"Полярос" наделен правом выдачи справки ("zaswiadczenie"), позволяющей россиянину получить Карту поляка (официальный документ, наделяющий российского гражданина рядом прав, в том числе бесплатно оформлять польскую долгосрочную визу, легально работать и заниматься предпринимательской деятельностью в Польше, пишет Луговой в запросах.
"Такая преференция в получении гражданства Польши или виз Евросоюза – не иначе как легализованный способ вербовки в интересах "западного блока". Еще один инструмент "мягкой силы" для экстремистского воздействия и пропаганды", - сообщил он РИА Новости.
Луговой считает, что объединение под прикрытием культурных и просветительских проектов действует в интересах "иной страны", нанося ущерб российской государственности, в случае подтверждения фактов деструктивного влияния и формирования сети западных агентов польская организация должна быть ликвидирована.