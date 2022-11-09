https://ria.ru/20221109/lugovoy-1830127718.html

Луговой попросил проверить польскую организацию в Екатеринбурге

Луговой попросил проверить польскую организацию в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.11.2022

Луговой попросил проверить польскую организацию в Екатеринбурге

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил запросы о проверке деятельности екатеринбургской организации "Польское общество... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:50

2022-11-09T08:50

2022-11-09T08:50

андрей луговой

игорь краснов

владимир колокольцев

екатеринбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_8cb8793fccd0b5d7a886b1abe47dd932.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил запросы о проверке деятельности екатеринбургской организации "Польское общество "Полярос" генпрокурору Игорю Краснову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину, а также министру просвещения Сергею Кравцову.В своих запросах, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, депутат просит провести комплексную проверку деятельности организации."Полярос" наделен правом выдачи справки ("zaswiadczenie"), позволяющей россиянину получить Карту поляка (официальный документ, наделяющий российского гражданина рядом прав, в том числе бесплатно оформлять польскую долгосрочную визу, легально работать и заниматься предпринимательской деятельностью в Польше, пишет Луговой в запросах.Луговой считает, что объединение под прикрытием культурных и просветительских проектов действует в интересах "иной страны", нанося ущерб российской государственности, в случае подтверждения фактов деструктивного влияния и формирования сети западных агентов польская организация должна быть ликвидирована.

https://ria.ru/20221108/parodiya-1829981951.html

https://ria.ru/20221108/grinpis-1830001235.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей луговой, игорь краснов, владимир колокольцев, екатеринбург, общество