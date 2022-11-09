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Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/lnr-1830271912.html
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие - РИА Новости, 09.11.2022
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие
Жители освобожденных в ходе специальной военной операции территорий активно сдают правоохранителям оружие и боеприпасы, сообщили журналистам в центре... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:15
2022-11-09T16:15
специальная военная операция на украине
мвд лнр
безопасность
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Жители освобожденных в ходе специальной военной операции территорий активно сдают правоохранителям оружие и боеприпасы, сообщили журналистам в центре общественных связей МВД ЛНР."Жители освобожденных городов и населенных пунктов в добровольном порядке активно сдают в органы правопорядка оружие и боеприпасы" - сказал представитель МВД. Он уточнил, что сотрудники полиции регулярно проводят комплексы специальных мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия у населения.
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мвд лнр, безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МВД ЛНР, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:15 09.11.2022
 
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие

МВД ЛНР активно принимает оружие от жителей освобожденных во время спецоперации территорий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Луганской народной республики в Луганске
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Жители освобожденных в ходе специальной военной операции территорий активно сдают правоохранителям оружие и боеприпасы, сообщили журналистам в центре общественных связей МВД ЛНР.
"Жители освобожденных городов и населенных пунктов в добровольном порядке активно сдают в органы правопорядка оружие и боеприпасы" - сказал представитель МВД. Он уточнил, что сотрудники полиции регулярно проводят комплексы специальных мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия у населения.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 10:56Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил об обнаружении в ЛНР схрона с иностранным вооружением
 
Специальная военная операция на УкраинеМВД ЛНРБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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