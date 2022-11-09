https://ria.ru/20221109/lnr-1830271912.html
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие - РИА Новости, 09.11.2022
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие
Жители освобожденных в ходе специальной военной операции территорий активно сдают правоохранителям оружие и боеприпасы, сообщили журналистам в центре... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:15
2022-11-09T16:15
2022-11-09T16:15
специальная военная операция на украине
мвд лнр
безопасность
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Жители освобожденных в ходе специальной военной операции территорий активно сдают правоохранителям оружие и боеприпасы, сообщили журналистам в центре общественных связей МВД ЛНР."Жители освобожденных городов и населенных пунктов в добровольном порядке активно сдают в органы правопорядка оружие и боеприпасы" - сказал представитель МВД. Он уточнил, что сотрудники полиции регулярно проводят комплексы специальных мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия у населения.
https://ria.ru/20221020/lnr-1825293325.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд лнр, безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МВД ЛНР, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие
МВД ЛНР активно принимает оружие от жителей освобожденных во время спецоперации территорий