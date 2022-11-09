https://ria.ru/20221109/lnr-1830271912.html

Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие

Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие - РИА Новости, 09.11.2022

Жители освобожденных с февраля территорий ЛНР активно сдают оружие

Жители освобожденных в ходе специальной военной операции территорий активно сдают правоохранителям оружие и боеприпасы, сообщили журналистам в центре... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:15

2022-11-09T16:15

2022-11-09T16:15

специальная военная операция на украине

мвд лнр

безопасность

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Жители освобожденных в ходе специальной военной операции территорий активно сдают правоохранителям оружие и боеприпасы, сообщили журналистам в центре общественных связей МВД ЛНР."Жители освобожденных городов и населенных пунктов в добровольном порядке активно сдают в органы правопорядка оружие и боеприпасы" - сказал представитель МВД. Он уточнил, что сотрудники полиции регулярно проводят комплексы специальных мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия у населения.

https://ria.ru/20221020/lnr-1825293325.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мвд лнр, безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр