14:35 09.11.2022 (обновлено: 15:45 09.11.2022)
В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона
МО: армия России отразила в ЛНР атаки семи рот и батальона, уничтожив около 160 солдат ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" на территории ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" на территории ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, на красно-лиманском направлении четыре мотопехотных и одна танковая рота Украины, усиленные иностранными наемниками, предприняли попытки одновременных атак российских позиций в направлениях Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной Луганской народной республики. Противник был остановлен огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации и был отброшен к исходным рубежам.
"Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Всего на красно-лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа", - сказали в министерстве.
На купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.