Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/lnr-1830232352.html
В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона
В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона - РИА Новости, 09.11.2022
В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона
В ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:35
2022-11-09T15:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823031056_0:108:3151:1880_1920x0_80_0_0_355fbd76a447e927865c0a6a04517c3b.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, на красно-лиманском направлении четыре мотопехотных и одна танковая рота Украины, усиленные иностранными наемниками, предприняли попытки одновременных атак российских позиций в направлениях Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной Луганской народной республики. Противник был остановлен огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации и был отброшен к исходным рубежам."Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Всего на красно-лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа", - сказали в министерстве.На купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20221109/vertolet-1830230150.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823031056_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_70a5e2fff41f331410ff8a068e33e724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:35 09.11.2022 (обновлено: 15:45 09.11.2022)
 
В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона

МО: армия России отразила в ЛНР атаки семи рот и батальона, уничтожив около 160 солдат ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" на территории ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" на территории ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, на красно-лиманском направлении четыре мотопехотных и одна танковая рота Украины, усиленные иностранными наемниками, предприняли попытки одновременных атак российских позиций в направлениях Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной Луганской народной республики. Противник был остановлен огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации и был отброшен к исходным рубежам.
Вертолет Ми-8АМТШ на миротворческих учениях стран стран ОДКБ Нерушимое братство - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 14:27
В России создали первый образец вертолета Ми-8 для миротворцев
"Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Всего на красно-лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа", - сказали в министерстве.
На купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 ноября, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала