https://ria.ru/20221109/lnr-1830232352.html

В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона

В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона - РИА Новости, 09.11.2022

В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона

В ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:35

2022-11-09T14:35

2022-11-09T15:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В ЛНР за сутки российские войска отбили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона, уничтожено около 160 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, на красно-лиманском направлении четыре мотопехотных и одна танковая рота Украины, усиленные иностранными наемниками, предприняли попытки одновременных атак российских позиций в направлениях Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной Луганской народной республики. Противник был остановлен огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации и был отброшен к исходным рубежам."Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Всего на красно-лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа", - сказали в министерстве.На купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона в направлении Куземовки ЛНР. "Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221109/vertolet-1830230150.html

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безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф