https://ria.ru/20221109/li-1830149245.html

СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта

СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта

Республиканец Майк Ли переизбран в сенат от штата Юта, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:21

2022-11-09T10:21

2022-11-09T10:26

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Республиканец Майк Ли переизбран в сенат от штата Юта, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.Согласно прогнозам, Ли был переизбран в сенат на третий срок, одержав победу над независимым кандидатом Дэвидом Эваном Макмаллином.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, сша, юта