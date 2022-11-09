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СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта - РИА Новости, 09.11.2022
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СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта
СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта
Республиканец Майк Ли переизбран в сенат от штата Юта, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:21
2022-11-09T10:26
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
в мире
сша
юта
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Республиканец Майк Ли переизбран в сенат от штата Юта, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.Согласно прогнозам, Ли был переизбран в сенат на третий срок, одержав победу над независимым кандидатом Дэвидом Эваном Макмаллином.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
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итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, сша, юта
Итоги промежуточных выборов в США - 2022, В мире, США, Юта
10:21 09.11.2022 (обновлено: 10:26 09.11.2022)
 
СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта

Прогноз AP: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта

© AFP 2022 / Susan Walsh / POOLРеспубликанец Майк Ли
Республиканец Майк Ли - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Susan Walsh / POOL
Республиканец Майк Ли. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Республиканец Майк Ли переизбран в сенат от штата Юта, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.
Согласно прогнозам, Ли был переизбран в сенат на третий срок, одержав победу над независимым кандидатом Дэвидом Эваном Макмаллином.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:10
На выборах в США проигрывает Америка
 
Итоги промежуточных выборов в США - 2022В миреСШАЮта
 
 
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