https://ria.ru/20221109/li-1830149245.html
СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта
СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта
Республиканец Майк Ли переизбран в сенат от штата Юта, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:21
2022-11-09T10:21
2022-11-09T10:26
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Республиканец Майк Ли переизбран в сенат от штата Юта, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.Согласно прогнозам, Ли был переизбран в сенат на третий срок, одержав победу над независимым кандидатом Дэвидом Эваном Макмаллином.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, сша, юта
Итоги промежуточных выборов в США - 2022, В мире, США, Юта
10:21 09.11.2022 (обновлено: 10:26 09.11.2022)
СМИ: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта
Прогноз AP: республиканца Майка Ли переизбрали в сенат США от штата Юта