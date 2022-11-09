https://ria.ru/20221109/lavrov-1830256536.html

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене - РИА Новости, 09.11.2022

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет 12-13 ноября в Пномпене (Камбоджа), сообщила... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:32

2022-11-09T15:32

2022-11-09T16:50

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет 12-13 ноября в Пномпене (Камбоджа), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 12 по 13 ноября в Пномпене министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в семнадцатом Восточноазиатском саммите", - сказала она в ходе брифинга в среду.Захарова добавила, что российская сторона традиционно рассматривает эту площадку как "важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности", которая обладает потенциалом развития взаимовыгодного сотрудничества."В ходе мероприятий этого саммита считаем важным подробно обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион. Ключевой - предпринимаемые США и их союзниками попытки разбалансировки сложившейся здесь системы межгосударственных отношений, стремление принести в Азию конфронтационный заряд ... узкоблоковых инструментов доминирования", - подчеркнула представитель МИД.По ее словам, опасные тенденции Москва также видит в том, что в регион "буквально заводится военно-технологическая инфраструктура НАТО" и в ее интеграции с альянсом AUKUS.

https://ria.ru/20221108/indiya-1829962425.html

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пномпень, россия, сергей лавров, мария захарова, камбоджа, цены на нефть, нато