Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/lavrov-1830256536.html
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене - РИА Новости, 09.11.2022
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет 12-13 ноября в Пномпене (Камбоджа), сообщила... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:32
2022-11-09T16:50
пномпень
россия
сергей лавров
мария захарова
камбоджа
цены на нефть
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864629_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_85bc4a765b8732e52d96c90160b8acef.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет 12-13 ноября в Пномпене (Камбоджа), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 12 по 13 ноября в Пномпене министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в семнадцатом Восточноазиатском саммите", - сказала она в ходе брифинга в среду.Захарова добавила, что российская сторона традиционно рассматривает эту площадку как "важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности", которая обладает потенциалом развития взаимовыгодного сотрудничества."В ходе мероприятий этого саммита считаем важным подробно обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион. Ключевой - предпринимаемые США и их союзниками попытки разбалансировки сложившейся здесь системы межгосударственных отношений, стремление принести в Азию конфронтационный заряд ... узкоблоковых инструментов доминирования", - подчеркнула представитель МИД.По ее словам, опасные тенденции Москва также видит в том, что в регион "буквально заводится военно-технологическая инфраструктура НАТО" и в ее интеграции с альянсом AUKUS.
https://ria.ru/20221108/indiya-1829962425.html
пномпень
россия
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864629_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_d27b33a3fa5e1debbf308da446dccbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пномпень, россия, сергей лавров, мария захарова, камбоджа, цены на нефть, нато
Пномпень, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Камбоджа, Цены на нефть, НАТО
15:32 09.11.2022 (обновлено: 16:50 09.11.2022)
 
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене

Захарова: Лавров 12-13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет 12-13 ноября в Пномпене (Камбоджа), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 12 по 13 ноября в Пномпене министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в семнадцатом Восточноазиатском саммите", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Захарова добавила, что российская сторона традиционно рассматривает эту площадку как "важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности", которая обладает потенциалом развития взаимовыгодного сотрудничества.
"В ходе мероприятий этого саммита считаем важным подробно обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион. Ключевой - предпринимаемые США и их союзниками попытки разбалансировки сложившейся здесь системы межгосударственных отношений, стремление принести в Азию конфронтационный заряд ... узкоблоковых инструментов доминирования", - подчеркнула представитель МИД.
По ее словам, опасные тенденции Москва также видит в том, что в регион "буквально заводится военно-технологическая инфраструктура НАТО" и в ее интеграции с альянсом AUKUS.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 8 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 14:36
Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту
 
ПномпеньРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваКамбоджаЦены на нефтьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала