https://ria.ru/20221109/kurs-1830280246.html

Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,06 рубля

Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,06 рубля - РИА Новости, 09.11.2022

Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,06 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 8,37 копейки - до 61,0611 рубля, курс евро - на 42,14 копейки, до 61,2445 рубля,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:36

2022-11-09T16:36

2022-11-09T16:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 8,37 копейки - до 61,0611 рубля, курс евро - на 42,14 копейки, до 61,2445 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа