https://ria.ru/20221109/krym-1830306756.html

На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт

На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт - РИА Новости, 09.11.2022

На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт

"Таврида" может стать первым молодежно-просветительским курортом в России, считает заместитель генерального директора по контенту крымского арт-кластера Ксения... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:23

2022-11-09T18:23

2022-11-09T18:58

туризм

ксения артемьева

россия

курорт

республика крым

фестиваль "таврида — арт"

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Таврида" может стать первым молодежно-просветительским курортом в России, считает заместитель генерального директора по контенту крымского арт-кластера Ксения Артемьева."Мы объединяем достаточно большую территорию — порядка 200 гектаров земли, где есть инфраструктура для образовательного форума, проведения фестивалей, различных проектов. И, соответственно, мы ориентируемся на то, что в ближайшие пару лет именно наша площадка станет первым молодежно-просветительским курортом в стране", — рассказала Артемьева.Она добавила, что в 2023 году в Крыму откроется академия креативных индустрий "Таврида Арт".В этом году проект образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств в арт-кластере стал номинантом просветительской Премии "Знание".

https://ria.ru/20221102/krym-1828792195.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ксения артемьева, россия, курорт, республика крым, фестиваль "таврида — арт", новости - туризм, туризм