https://ria.ru/20221109/krym-1830306756.html
На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт
На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт - РИА Новости, 09.11.2022
На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт
"Таврида" может стать первым молодежно-просветительским курортом в России, считает заместитель генерального директора по контенту крымского арт-кластера Ксения... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:23
2022-11-09T18:23
2022-11-09T18:58
туризм
ксения артемьева
россия
курорт
республика крым
фестиваль "таврида — арт"
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Таврида" может стать первым молодежно-просветительским курортом в России, считает заместитель генерального директора по контенту крымского арт-кластера Ксения Артемьева."Мы объединяем достаточно большую территорию — порядка 200 гектаров земли, где есть инфраструктура для образовательного форума, проведения фестивалей, различных проектов. И, соответственно, мы ориентируемся на то, что в ближайшие пару лет именно наша площадка станет первым молодежно-просветительским курортом в стране", — рассказала Артемьева.Она добавила, что в 2023 году в Крыму откроется академия креативных индустрий "Таврида Арт".В этом году проект образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств в арт-кластере стал номинантом просветительской Премии "Знание".
https://ria.ru/20221102/krym-1828792195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения артемьева, россия, курорт, республика крым, фестиваль "таврида — арт", новости - туризм, туризм
Туризм, Ксения Артемьева, Россия, Курорт, Республика Крым, Фестиваль "Таврида — АРТ", Новости - Туризм, Туризм
18:23 09.11.2022 (обновлено: 18:58 09.11.2022)
На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт
Молодежно-просветительский курорт создадут на базе арт-кластера "Таврида" в Крыму
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Таврида" может стать первым молодежно-просветительским курортом в России, считает заместитель генерального директора по контенту крымского арт-кластера Ксения Артемьева.
"Мы объединяем достаточно большую территорию — порядка 200 гектаров земли, где есть инфраструктура для образовательного форума, проведения фестивалей, различных проектов. И, соответственно, мы ориентируемся на то, что в ближайшие пару лет именно наша площадка станет первым молодежно-просветительским курортом в стране", — рассказала Артемьева.
Она добавила, что в 2023 году в Крыму откроется академия креативных индустрий "Таврида Арт".
В этом году проект образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств в арт-кластере стал номинантом просветительской Премии "Знание".