https://ria.ru/20221109/krym-1830128374.html

Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов

Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов - РИА Новости, 09.11.2022

Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов

Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, поддерживающих нынешние киевские власти, подпадут под национализацию в Крыму, сообщил глава регионального... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:55

2022-11-09T08:55

2022-11-09T08:55

в мире

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, поддерживающих нынешние киевские власти, подпадут под национализацию в Крыму, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в том числе национализировали бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс. При этом власти заявили, что продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия."Мы работаем в этом направлении. Сейчас комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. В этом отношении все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора", - сказал Константинов РИА Новости.По его словам, под национализацию подпадет имущество только тех, "кто запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные"."Над их имуществом мы и работаем", - подчеркнул глава парламента.

https://realty.ria.ru/20221018/natsionalizatsiya-1824878553.html

https://ria.ru/20220303/rada-1776300886.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир константинов