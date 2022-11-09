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Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов - РИА Новости, 09.11.2022
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Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов
Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов - РИА Новости, 09.11.2022
Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов
Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, поддерживающих нынешние киевские власти, подпадут под национализацию в Крыму, сообщил глава регионального... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:55
2022-11-09T08:55
в мире
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, поддерживающих нынешние киевские власти, подпадут под национализацию в Крыму, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в том числе национализировали бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс. При этом власти заявили, что продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия."Мы работаем в этом направлении. Сейчас комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. В этом отношении все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора", - сказал Константинов РИА Новости.По его словам, под национализацию подпадет имущество только тех, "кто запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные"."Над их имуществом мы и работаем", - подчеркнул глава парламента.
https://realty.ria.ru/20221018/natsionalizatsiya-1824878553.html
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в мире, владимир константинов
В мире, Владимир Константинов
08:55 09.11.2022
 
Под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов

Глава парламента Крыма Константинов: участки украинских олигархов национализируют

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов, поддерживающих нынешние киевские власти, подпадут под национализацию в Крыму, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в том числе национализировали бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс. При этом власти заявили, что продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.
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"Мы работаем в этом направлении. Сейчас комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. В этом отношении все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, под национализацию подпадет имущество только тех, "кто запятнал себя поддержкой преступного украинского режима, как, например, Коломойский, Ахметов и им подобные".
"Над их имуществом мы и работаем", - подчеркнул глава парламента.
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