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Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани
Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани - РИА Новости, 09.11.2022
Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани
Спрос на отдых на курортах Краснодарского края стабилизируется к концу ноября, заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:18
2022-11-09T14:18
2022-11-09T14:18
туризм
новости - туризм
краснодарский край
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турпоток
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СОЧИ, 9 ноя — РИА Новости. Спрос на отдых на курортах Краснодарского края стабилизируется к концу ноября, заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян."Турпоток потихоньку восстанавливается, это происходит ежедневно. Я думаю, к концу ноября он окончательно выровняется", — сказал РИА Новости Мкртчян. Он отметил, что положительная динамика сохранится в том случае, если спрос будет на том же уровне, как сейчас.В сентябре Мкртчян говорил, что продажи туров на курорты Краснодарского края упали почти на 30 процентов после объявления частичной мобилизации в РФ. Оказала некоторое влияние и информация о среднем уровне реагирования, введенном в регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани
Алексан Мкртчян: турпоток на курорты Краснодарского края восстановится уже к концу ноября