https://ria.ru/20221109/krasnodarskiykray-1830207031.html

Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани

Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани - РИА Новости, 09.11.2022

Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани

Спрос на отдых на курортах Краснодарского края стабилизируется к концу ноября, заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:18

2022-11-09T14:18

2022-11-09T14:18

туризм

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СОЧИ, 9 ноя — РИА Новости. Спрос на отдых на курортах Краснодарского края стабилизируется к концу ноября, заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян."Турпоток потихоньку восстанавливается, это происходит ежедневно. Я думаю, к концу ноября он окончательно выровняется", — сказал РИА Новости Мкртчян. Он отметил, что положительная динамика сохранится в том случае, если спрос будет на том же уровне, как сейчас.В сентябре Мкртчян говорил, что продажи туров на курорты Краснодарского края упали почти на 30 процентов после объявления частичной мобилизации в РФ. Оказала некоторое влияние и информация о среднем уровне реагирования, введенном в регионе.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, альянс туристических агентств, отдых в россии, россия, отдых, турпоток, туризм, туристы