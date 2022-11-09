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Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани
Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани - РИА Новости, 09.11.2022
Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани
Спрос на отдых на курортах Краснодарского края стабилизируется к концу ноября, заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:18
2022-11-09T14:18
туризм
новости - туризм
краснодарский край
альянс туристических агентств
отдых в россии
россия
отдых
турпоток
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СОЧИ, 9 ноя — РИА Новости. Спрос на отдых на курортах Краснодарского края стабилизируется к концу ноября, заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян."Турпоток потихоньку восстанавливается, это происходит ежедневно. Я думаю, к концу ноября он окончательно выровняется", — сказал РИА Новости Мкртчян. Он отметил, что положительная динамика сохранится в том случае, если спрос будет на том же уровне, как сейчас.В сентябре Мкртчян говорил, что продажи туров на курорты Краснодарского края упали почти на 30 процентов после объявления частичной мобилизации в РФ. Оказала некоторое влияние и информация о среднем уровне реагирования, введенном в регионе.
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новости - туризм, краснодарский край, альянс туристических агентств, отдых в россии, россия, отдых, турпоток, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Альянс туристических агентств, отдых в России, Россия, Отдых, турпоток, Туризм, туристы
14:18 09.11.2022
 
Эксперт рассказал, когда восстановится турпоток на курорты Кубани

Алексан Мкртчян: турпоток на курорты Краснодарского края восстановится уже к концу ноября

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 9 ноя — РИА Новости. Спрос на отдых на курортах Краснодарского края стабилизируется к концу ноября, заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян.
"Турпоток потихоньку восстанавливается, это происходит ежедневно. Я думаю, к концу ноября он окончательно выровняется", — сказал РИА Новости Мкртчян.
Он отметил, что положительная динамика сохранится в том случае, если спрос будет на том же уровне, как сейчас.
В сентябре Мкртчян говорил, что продажи туров на курорты Краснодарского края упали почти на 30 процентов после объявления частичной мобилизации в РФ. Оказала некоторое влияние и информация о среднем уровне реагирования, введенном в регионе.
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