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Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром Краснодара - РИА Новости, 09.11.2022
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Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром Краснодара
Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром Краснодара - РИА Новости, 09.11.2022
Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром Краснодара
Городская дума Краснодара по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника вице-губернатора Кубани Евгения Наумова, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:32
2022-11-09T12:07
краснодар
политика
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Городская дума Краснодара по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника вице-губернатора Кубани Евгения Наумова, сообщили в пресс-службе администрации города."Евгений Наумов избран главой Краснодара. Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской думы 7-го созыва", - говорится в сообщении.Предыдущий мэр Краснодара Андрей Алексеенко оставил свой пост в августе в связи с переходом на другую работу. Он возглавил Совет министров в освобожденных районах Харьковской области, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. С 15 сентября по 14 октября заявления об участии в конкурсе подали 14 человек. Во вторник специальная конкурсная комиссия, четыре члена которой были назначены гордумой и ещё четыре – губернатором региона, провела конкурс и определила пятерых кандидатов на должность главы Краснодара. Кандидатуру Наумова на пост мэра региональной столицы ранее поддержал губернатор края Вениамин Кондратьев.В программной речи Наумов отметил необходимость создания социальной инфраструктуры, активного ведения работы с самостроями, с незаконным захватом зеленых зон и с автомобильными пробками в Краснодаре. Он также отметил предстоящую работу с обманутыми дольщиками, которые еще не получили свои квартиры либо законные компенсации. В среду гордума приняла итоговое решение. Из присутствующих 46 депутатов 41 проголосовали за Наумова."Я знаю, как необходимо действовать, чтобы Краснодар продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика, социальная сфера, без перебоев работали предприятия, а жизнь людей становилась комфортнее. Для этого будем использовать все возможные инструменты и механизмы: участвовать в национальных проектах, федеральных и краевых программах", - передает пресс-служба слова Наумова.
https://ria.ru/20221107/mer-1829614042.html
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краснодар, политика, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодар, Политика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
11:32 09.11.2022 (обновлено: 12:07 09.11.2022)
 
Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром Краснодара

Краснодарская городская дума избрала вице-губернатора Кубани Наумова мэром

© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город КраснодарЕвгений Наумов
Евгений Наумов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар
Евгений Наумов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Городская дума Краснодара по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника вице-губернатора Кубани Евгения Наумова, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Евгений Наумов избран главой Краснодара. Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской думы 7-го созыва", - говорится в сообщении.
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Предыдущий мэр Краснодара Андрей Алексеенко оставил свой пост в августе в связи с переходом на другую работу. Он возглавил Совет министров в освобожденных районах Харьковской области, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. С 15 сентября по 14 октября заявления об участии в конкурсе подали 14 человек. Во вторник специальная конкурсная комиссия, четыре члена которой были назначены гордумой и ещё четыре – губернатором региона, провела конкурс и определила пятерых кандидатов на должность главы Краснодара. Кандидатуру Наумова на пост мэра региональной столицы ранее поддержал губернатор края Вениамин Кондратьев.
В программной речи Наумов отметил необходимость создания социальной инфраструктуры, активного ведения работы с самостроями, с незаконным захватом зеленых зон и с автомобильными пробками в Краснодаре. Он также отметил предстоящую работу с обманутыми дольщиками, которые еще не получили свои квартиры либо законные компенсации. В среду гордума приняла итоговое решение. Из присутствующих 46 депутатов 41 проголосовали за Наумова.
"Я знаю, как необходимо действовать, чтобы Краснодар продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика, социальная сфера, без перебоев работали предприятия, а жизнь людей становилась комфортнее. Для этого будем использовать все возможные инструменты и механизмы: участвовать в национальных проектах, федеральных и краевых программах", - передает пресс-служба слова Наумова.
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