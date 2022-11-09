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Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ - РИА Новости, 09.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830358982.html
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ - РИА Новости, 09.11.2022
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ
Смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:45
2022-11-09T20:45
распространение коронавируса
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ЦЮРИХ, 9 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Он добавил, что международное сообщество прошло долгий путь в борьбе с COVID и снижение смертности – повод для оптимизма, но подчеркнул, что показатели по тестированию на коронавирус и его секвенированию остаются низкими во всем мире."Пробелы в вакцинации остаются значительными, а продолжающееся распространение новых вариантов вызывает беспокойство", - добавил гендиректор ВОЗ, призвав всех пройти полную вакцинацию от коронавируса.
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
20:45 09.11.2022
 
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус: с февраля смертность от коронавируса в мире снизилась почти на 90%

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в медиабанкВ центре вакцинации от коронавируса в Нью-Йорке
В центре вакцинации от коронавируса в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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В центре вакцинации от коронавируса в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 9 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На прошлой неделе ВОЗ была проинформирована о чуть более чем 9,4 тысячи смертей от COVID-19, что почти на 90% меньше, чем в феврале этого года, когда число смертей за неделю превышало 75 тысяч", - сказал глава ВОЗ на брифинге.
Он добавил, что международное сообщество прошло долгий путь в борьбе с COVID и снижение смертности – повод для оптимизма, но подчеркнул, что показатели по тестированию на коронавирус и его секвенированию остаются низкими во всем мире.
"Пробелы в вакцинации остаются значительными, а продолжающееся распространение новых вариантов вызывает беспокойство", - добавил гендиректор ВОЗ, призвав всех пройти полную вакцинацию от коронавируса.
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Распространение коронавирусаВ миреТедрос Адханом ГебрейесусВОЗКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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