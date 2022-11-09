https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830358982.html
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ - РИА Новости, 09.11.2022
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ
Смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:45
2022-11-09T20:45
2022-11-09T20:45
распространение коронавируса
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969701_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_09597c9bfdb8cccaadb968711e88d7b9.jpg
ЦЮРИХ, 9 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Он добавил, что международное сообщество прошло долгий путь в борьбе с COVID и снижение смертности – повод для оптимизма, но подчеркнул, что показатели по тестированию на коронавирус и его секвенированию остаются низкими во всем мире."Пробелы в вакцинации остаются значительными, а продолжающееся распространение новых вариантов вызывает беспокойство", - добавил гендиректор ВОЗ, призвав всех пройти полную вакцинацию от коронавируса.
https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826276385.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969701_501:0:3230:2047_1920x0_80_0_0_205dbc9993d1d0c8e3de4d93e18e15ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ
Глава ВОЗ Гебрейесус: с февраля смертность от коронавируса в мире снизилась почти на 90%