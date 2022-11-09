https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830358982.html

Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ

Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ - РИА Новости, 09.11.2022

Смертность от COVID-19 снизилась почти на 90 процентов, сообщил глава ВОЗ

Смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:45

2022-11-09T20:45

2022-11-09T20:45

распространение коронавируса

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ЦЮРИХ, 9 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%, сообщил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Он добавил, что международное сообщество прошло долгий путь в борьбе с COVID и снижение смертности – повод для оптимизма, но подчеркнул, что показатели по тестированию на коронавирус и его секвенированию остаются низкими во всем мире."Пробелы в вакцинации остаются значительными, а продолжающееся распространение новых вариантов вызывает беспокойство", - добавил гендиректор ВОЗ, призвав всех пройти полную вакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826276385.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы