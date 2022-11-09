https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830160442.html
В России за сутки госпитализировали 1330 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1330 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1330 заболевших COVID-19
Более 5,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:04
2022-11-09T11:04
2022-11-09T11:04
распространение коронавируса
общество
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россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 5,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, в стране за сутки госпитализированы 1330 человек, на 11,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 44, ситуация не изменилась - в 11 субъектах."Выздоровело за сутки 8 492 человека, или на 4,5% больше в сравнении с 8 ноября 2022 года. Выявлено 5 335 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1330 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5335 случаев COVID-19, выздоровели 8492, умерли 62 человека