https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830160442.html

В России за сутки госпитализировали 1330 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1330 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1330 заболевших COVID-19

Более 5,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:04

2022-11-09T11:04

2022-11-09T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 5,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, в стране за сутки госпитализированы 1330 человек, на 11,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 44, ситуация не изменилась - в 11 субъектах."Выздоровело за сутки 8 492 человека, или на 4,5% больше в сравнении с 8 ноября 2022 года. Выявлено 5 335 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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